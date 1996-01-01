Русский марш-2009 просит разрешения пройтись по Светланской

Инициативной группой на имя губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА подано официальное уведомление на проведение 4 ноября Русского марша-2009 во Владивостоке. Марш планируется провести от Жариковского сквера у "Дальзавода" до Триумфальной арки на ул. Петра Великого, 6.

По замыслу организаторов, возле Триумфальной арки в 13.00 состоится митинг, посвященный Дню единства и согласия русского народа. Согласно заявке, на него соберется до 500 человек. Шествие и митинг планируется провести под лозунгами и слоганами "Россия - единая и неделимая", "Русским - русские ценности", "Русский - не пей и не кури!", "Спорт, учеба, рост карьерный и здоровая семья!". По сообщению VL.ru, ответа организаторы еще не получили.

Напомним, что впервые Русский марш был с помпой проведен во Владивостоке в 2007 году, в 2008 г. власти не разрешили организаторам - "Русскому клубу" и "Наследию предков" - шествие, поэтому они ограничились проведением митинга "Русская идея" у мемориала С-56. В этом году против лидеров патриотических организаций "Русский клуб" и "Союз славян" Сергея КАРНАУХА и Александра КОМАРОВА возбуждены уголовные дела по "экстремистской" статье 282 УК РФ, поэтому пока достоверно не известно, смогут ли они лично принять участие в подготовке РМ-2009.

Между тем, в Белокаменной вокруг Русского марша разворачиваются нешуточные страсти - молодежное движение "Наши" пообещало провести "свой" марш с 20 000 участников и Тиной КАНДЕЛАКИ с Михаилом ГАЛУСТЯНОМ во главе. В ответ на это лидер "Славянского союза" Дмитрий ДЕМУШКИН пообещал "завалить" мэрию Москвы заявками на проведение "правильного" марша. По информации VL.ru, во Владивостоке ни "Наши", ни "Молодая гвардия "Единой России", ни еще какая-либо молодежная организация пока уведомлений о проведении митингов и шествий 4 ноября не подавали.