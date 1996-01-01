У полпреда ДФО - четвертый зам

Заместителем полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе по распоряжению руководителя администрации президента назначен Владимир РОМАНОВ.

Романову 61 год, и 12 из них он провел на госслужбе, в региональных подразделениях президентской администрации. Владимир Николаевич родом из Ульяновска, на Дальний Восток приехал в 2001 г. из Северо-Западного округа, получив назначение на должность начальника отдела по обеспечению деятельности полпреда в ДФО. Несколько лет отработал на Камчатке в ранге главного федерального инспектора, затем был переведен в Хабаровск.Как сообщил пресс-секретарь полпреда, сегодня у Виктора ИШАЕВА четыре заместителя - Александр ЛЕВИНТАЛЬ, Александр ПОЛЕЩУК, Владимир РОМАНОВ, Владимир СЫРКИН.