В мэрию пришел милиционер

29 октября распоряжением главы города на должность заместителя главы администрации г. Владивостока назначен Альфред ТАТАРЧУК.

В сферу его ответственности входят вопросы содействия выполнению административного законодательства и обеспечение охраны общественного порядка на территории г.Владивостока, исполнения полномочий органа местного самоуправления в области природопользования, а также вопросы транспорта. До настоящего момента Альфред Татарчук занимал должность заместителя начальника, начальника милиции общественной безопасности УВД по Приморскому краю.