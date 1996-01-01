Команда земляками полнится

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ назначил на должность вице-губернатора Сергея ЩЕТНЕВА, который до этого занимал пост заместителя генерального директора по экономическим вопросам ООО "РН- Комсомольский НПЗ" ("Роснефть").

Должность вице-губернатора была вакантной с лета этого года. Прежний вице-губернатор Владимир СЫРКИН перешел в аппарат полпреда президента РФ в ДФО на должность заместителя. "На минувшей неделе кандидатура Сергея Щетнева, предложенная на этот пост губернатором, прошла согласование в Законодательной думе Хабаровского края", - прокомментировали в пресс-центре правительства Хабаровского края. Сергей Щетнев родился в Комсомольске-на-Амуре в 1953 г. Окончил Московский авиационный институт им. Орджоникидзе. Имеет большой опыт работы в авиационной и нефтяной отраслях, что весьма актуально для Хабаровского края сегодня.