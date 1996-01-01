Находка делает бюджет без дефицита

Проект бюджета Находкинского городского округа на 2010 г. принят в первом чтении 21 октября на внеочередном заседании городской Думы.

По словам начальника финансового управления администрации города Ольги АФАНАСЬЕВОЙ, бюджет Находки сформирован сбалансированным, впервые за последние годы он станет бездефицитным. Доходы составят 1 млрд 982 млн 681,5 тыс. руб., расходы - 1 млрд 912 млн 681,5 тыс. руб. Доходы превысят расходы на 70 млн руб. - их направят на погашение муниципального долга. С учетом кризиса доходы Находки прогнозируются со снижением на 30,6% - на 2009 г. городу уменьшены безвозмездные перечисления из краевого бюджета. Но собственные доходы здесь намерены поднять на 10,2%. На социальную сферу предусмотрено более 70% расходов бюджета.

2 ноября депутаты планируют провести публичные слушания городского бюджета, сообщила пресс-служба администрации города.