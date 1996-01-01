Патриотом быть обязан

Нередко можно услышать фразы о том, что патриотизм, толерантность, целеустремленность следует формировать с детства. Но в действительности оказывается не много желающих воспитывать такие качества в детях.

Но все же есть люди, которые не только говорят, но и выполняют сказанное, и ярким примером является Леонид ПРЕМИНГЕР, член Всероссийской политической партии "Единая Россия", член Президиума Регионального политического совета Партии, Секретарь местного политического совета местного отделения Партии Первомайского района Владивостокского городского округа, депутат Законодательного Собрания Приморского края.

Детская общественная организация "Пионеры Единой России" существует с 2003 г. Детям, вступившим в пионеры партии, со школьной скамьи прививают любовь к Родине, уважение к старшему поколению, развивают ответственность. Председателем и одним из учредителей пионерской организации является Леонид Премингер. Также в число учредителей пионеров входят депутат Думы города Владивостока, секретарь Фрунзенского политического совета партия "Единая Россия" Вадим ГЛАЗУНОВ, секретарь Ленинского политического совета партии "Единая Россия" Евгений АРТЕМОВ, Вануш СИМОНЯН и Людмила ТАРАН. Каждый год детская общественная организация пополняет свои ряды юными пионерами, которые добровольно и с интересом становятся будущим "единороссов" и нашей страны.

Кроме того, Леонид Премингер помогает не только в вопросах воспитания молодого поколения, за которым кроется будущее всей страны и каждого жителя этой страны в отдельности, но и тем, кто обеспечил нам настоящее, а также тем, кто просто в этом нуждается.

"Леонид Борисович занимается не только детской общественной организацией "Пионеры Единой России" Первомайского района, которая насчитывает 2 330 детей, - рассказывает Людмила Таран. - Также он помогает, обществу инвалидов Первомайского района, обществу ветеранов Великой Отечественной войны, организовывает для них всевозможные мероприятия: концерты, вечера встреч, поздравления ко Дню Победы и Дню пожилых людей. Леонид Борисович внимательно относится ко всем проблемам жителей Первомайского района. К нему на прием приходит немало граждан, причем, они приходят не только в общественную приемную Первомайского района, но и в общественную приемную Владимира ПУТИНА, где Леонид Премингер принимает как депутат Законодательного собрания. Абсолютно на все обращения он старается положительно ответить, максимально помочь людям.

Например, в доме на улице Гульбиновича шесть лет холодное водоснабжение осуществлялось в лимитированном режиме - по три часа. Леонид Борисович лично занимался этим вопросом, и спустя два месяца холодное водоснабжение в этом доме стало осуществляться круглосуточно. Также Леонид Борисович лично занимался вопросом по поводу дома по улице 50 лет ВЛКСМ, где несколько лет не было горячей воды. По его личному обращению к главе города был отремонтирован тепловой узел, и горячее водоснабжение в этом доме появилось".

23 октября более сотни детей из школ Первомайского района вступили в ряды "Пионеров Единой России". В честь этого знаменательного события, а также в честь шестой годовщины со дня рождения детской общественной организации "Пионеры Единоросы" в МОУ СОШ №74 состоялась праздничная линейка. Торжество посетили не только пионеры "со стажем", пионеры из города Артёма, директора школ, члены партии, депутаты ЗС ПК и учредители детской организации, но и пионеры из Корейской Народной Демократической Республики с заместителем генерального консула КНДР в Приморском крае КИМ Чан Хэн. Гости из Кореи поздравили новоявленных единороссов танцами и песнями, как на своем родном, так и на русском языках.

Торжественную клятву пионеров прочитал Леонид Премингер, а дети с энтузиазмом повторили эти слова. Молодых единоросов с днем рождения поздравили учредители детской общественной организации "Пионеры Единой России". Гости этого праздника выполнили почетную миссию - повязали пионерские галстуки, которые свидетельствуют о гордом звании пионера. Ребята пообещали их бережно хранить. Слова благодарности, подарки и грамоты получили директора школ, в которых учатся дети, вожатые ребят - теперь не только учителя школьников, но и наставники пионеров. Также в этот знаменательный для новичков день советами и теплыми словами пионеров поддержал Никита ХАРЛАМОВ, самый первый пионер организации, лидер организации "Молодежь Первомайского района". В свою очередь дети порадовали собравшихся танцами, песнями, стихотворениями со словами благодарности и самодельными подарками, которые ребята вручили учредителям.

Первым мероприятием для школьников, вступивших в ряды "Пионеров Единой России", стал поход в кино, который стал всем ребятам подарком от партии "Единая Россия". Ребят сопроводили вожатые, директора и учредителями пионерской организации - Леонид Премингер и Людмила Таран.

"Самое приятное состоит в том, что ряды пионеров пополняются: в первый раз мы приняли двести детей, а сейчас организация насчитывает около двух с половиной тысяч. Мы постарались максимально задействовать Первомайский район, - рассказывает Леонид Премингер. - Есть только несколько школ, с директорами которых мы не можем найти взаимопонимание. Но мы обязательно его найдем и постараемся задействовать все первомайские школы в пионерской организации. Это и есть наглядный пример программы патриотического воспитания, о котором так много говорится. Идеология партии "Единая Россия"- это идеология консерваторов. Это говорит о том, что мы должны использовать всё лучшее, что до нас создавалось и применялось. Я считаю, что детская пионерская организация, и в Советском Союзе, и сейчас - это яркое, незабываемое, теплое пятно, которое навсегда остается с детства. Таким образом, опыт пионерских организаций - хороший опыт, который нужно применять.

Как вы знаете, сложилась неблагоприятная ситуация с криминалом как по всей стране, так и в нашем городе, в особенности в Первомайском районе. Я уверен, что те дети, с которыми мы занимаемся, которым со второго класса рассказывают о доброте, честности, порядочности, необходимости хорошо учиться, быть патриотом своей страны, не смогут нарушить эти постулаты, совершить антидисциплинарный поступок. Наша задача состоит в том, чтобы вытащить детей из подъездов, предоставить им возможность заниматься либо спортом, либо общественной работой, либо посещать какие-либо творческие кружки. Детьми надо заниматься сегодня, чтобы через десять лет, когда они повзрослеют и будут нами же руководить, мы не жаловались. В этом отношении я немного эгоист: я хочу, чтобы к моменту, когда я выйду на пенсию, я жил в цивилизованном и добром обществе. А чтобы это произошло, нужно как раз заниматься подрастающим поколением".