За инвесторами, теперь в Гонконг

Приморский край примет участие в одной из крупнейших выставок Азиатско-Тихоокеанского региона - "MIPIM Asia 2009", которая пройдет в Гонконге 18-20 ноября 2009 года по недвижимости.

По сообщению РИА "Дейта", администрацией Приморского края будет выделено более 3 млн рублей на подготовку данного мероприятия. Примечательно, что впервые на стенде Приморья будет представлена контент-графическая модель географического расположения объектов саммита АТЭС c дополнительными графическим, аудио- и видеоматериалами по каждому из них. Кроме того, посетители экспозиции Приморья смогут увидеть видеотрансляции текущего состояния строительства в режиме он-лайн. При этом впервые трехмерный электронно-графический макет будет создан в обзоре 360 градусов, адаптирован к технологии TouchScreen, что позволит производить демонстрацию одновременно для 3 000 посетителей выставки.