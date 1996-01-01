В программу приватизации включено пять дополнительных объектов

По просьбе предпринимателей пять дополнительных объектов включены Думой г.Владивостока в "Программу приватизации муниципального имущества на 2009 г.".

По словам председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности Марины ЛОМАКИНОЙ, депутаты охотно пошли навстречу предпринимателям и расширили список, несмотря на то, что два из пяти объектов имели признаки общедомовой собственности: "Предприниматели могут оформить право собственности на арендуемые помещения с признаками общедомовой собственности с обременением. То есть обеспечить беспрепятственный доступ к тепловым узлам и системам коммуникации. При соблюдении этого требования выкуп помещения возможен".