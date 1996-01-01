Госдума приняла проект федерального бюджета на 2010-2012 гг.

Государственная дума РФ ожидаемо одобрила проект федерального бюджета на 2010-2012 гг. в первом чтении. Оппозиция возмущалась и в едином порыве проголосовала против, но голосов единороссов хватило, чтобы провести документ.

Бюджет на будущий год получится дефицитным на 6,5% ВВП, или, если считать в денежном эквиваленте, на 2,93 трлн руб. В 2011 г. ожидается дефицит в 4% ВВП, а в 2012 г. - 3%. При этом по ряду инфраструктурных и инвестиционных программ урезано финансирование в пользу социальных расходов. В связи с демографическим кризисом Фонд национального благосостояния будет потрачен, Резервный фонд сократится с 2,8 до 1,1 трлн руб. Отток капитала составит $166 млрд. Экспортная выручка сократится с $249 до $129 млрд. Но динамика экономического роста при этом будет положительной: он составит 4,3% в 2010 г.

Отметим, что основной на данный момент показатель благополучия нашей экономики - уровень цен на нефть - закладывался в документе очень скромный, не больше $60. Мало того, тратить Россия будет только те средства, которые получены от продажи нефти по цене в $50, а остаток правительство отложит на черный день, то есть в Фонд национального благосостояния. Кстати, уже сейчас баррель нефти продают за $78,9, но есть опасения, что это временный рост.

А покрывать дефицит власти будут за счет Резервного фонда, который, впрочем, опустеет уже к концу будущего года, и займов, как внешних, так и внутренних. Что до инфляции, то она, согласно прогнозам государственных финансистов, в будущем году удержится на планке в 9-10% и будет постепенно снижаться. В 2012 г. ожидается снижение инфляции до 7%.

Глава Минфина Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, указал, что финансирование большинства статей бюджета осталось на эталонном докризисном уровне, и предупредил, что кризис не завершен, объем мирового ВВП упадет еще на 1,1%. При этом в России дела не так уж плохи: страна "вышла из технической рецессии, прирост экономики составит 0,6%".

Эксперты оценивают бюджет как противоречивый. Главный экономист Центра развития ГУ ВШЭ Валерий МИРОНОВ считает, что наращивание социальных расходов является оправданным: "Это стимулирование спроса. Если бы это еще было поддержано мерами курсовой политики...". По мнению директора департамента стратегического анализа ФБК Игоря НИКОЛАЕВА, столь резкое повышение социальных расходов в период кризиса - это "популизм и непрофессионализм".

Министр финансов же назвал проект "бюджетом примирения и согласия", пояснив, что на принятие бюджета на заседание пришли все фракции, в том числе и оппозиция, последние дни бойкотировавшая парламент. "Поддержка бюджета в первом чтении, - отметил Кудрин, - это поддержка политики, которую проводит правительство. По сути, мы сегодня утверждаем посткризисную стратегию развития нашей страны".