Законом защитить детей

В Законодательном Собрании идет работа над проектом закона "Об охране нравственности и здоровья детей в Приморском крае". Его инициатором выступила приморская прокуратура.

По данным статистики, в 2008 г. в Приморском крае несовершеннолетними было совершено более 3-х тысяч преступлений. 11 тысяч несовершеннолетних было доставлено в милицию за совершение правонарушений. И сами подростки часто становятся жертвами преступлений. Цель законопроекта - защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, охрана их жизни и здоровья.

"Анализ ситуации, складывающийся на рынке товаров и услуг, требует принятия закона, устанавливающего нормативы распространения продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им 18 лет", - аргументирует свою инициативу краевая прокуратура. Кроме того, предлагается установить меры по ограничению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей. Ранее с подобными инициативами по ограничению нахождения несовершеннолетних на улицах ночью, в питейных заведениях выступали сами приморские парламентарии. Ими подготовлен законопроект о "Защите прав ребенка в Приморском крае".