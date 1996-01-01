Россия начнет трезветь с Приморья

Депутаты Законодательного собрания Приморского края на октябрьской сессии поддержали малый и средний бизнес, выделили дополнительную финансовую помощь Владивостоку, всерьез взялись за борьбу с пьянством... В целом законодатели рассмотрели 44 вопроса, приняли 12 законов, 42 постановления и две информации к сведению.

Депутаты поддержали малый и средний бизнес. Они сразу в трех чтениях внесли изменения в Закон Приморского края "О краевой целевой программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" на 2008 - 2010 г.".

Дело в том, что принятый в октябре прошлого года закон помогал в основном экспортерам. Между тем приморский малый и средний бизнес в основном работает на внутренний рынок. Вот для него-то и внесли изменения.

- По логике прежних формулировок закона на помощь в субсидировании может рассчитывать меньшинство, а для большинства в законе нет нужного "пункта". Депутаты сделали корректировку и перераспределили средства в рамках закона. Кроме того, мы учли увеличение числа претендентов на гранты, - пояснил заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Леонид ПРЕМИНГЕР. - Тем более в июне нынешнего года Минэкономразвития выделило дополнительно 12,6 млрд руб. для помощи малому и среднему предпринимательству в регионах. Изменения продиктованы интересами разных групп предпринимателей.

На сегодняшний день в Приморье 41 предприятие получило федеральные средства, предусмотренные законом о развитии малого и среднего бизнеса.

Депутаты выделили из краевого бюджета дополнительные 59,4 млн руб. Владивостоку на программу "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР на 2008-2011 г.". Законодатели приняли изменения сразу в трех чтениях.

- Мы понимаем, что эти средства необходимы, чтобы содержать дороги и улицы краевого центра на должном уровне. Через три года наш город станет местом проведения АТЭС, и сейчас многое делается, чтобы достойно представлять на форуме всю Россию. Важно, что городской бюджет будет софинансировать приобретение техники. Доля городских средств составит 6,6 млн руб., - прокомментировал депутат Александр ПЕРЕДНЯ.

Напомним, пока Владивосток укомплектован уборочными машинами всего на 50%, причем более половины техники значительно изношена. Поэтому на дополнительные деньги краевой центр Приморья приобретет 15 единиц дорожно-коммунальной техники. В перечне: подметально-уборочные вакуумные машины для механизированной уборки тротуаров, парковых дорожек и проведения уборки в труднодоступных местах; многофункциональные коммунально-строительные машины для содержания дорог и территорий, а также машины для ямочного ремонта дорожных покрытий методом пневмонабрызга. Специалисты утверждают, что эта техника позволит существенно улучшить облик города.

Досье В целом на программу развития Владивостока в течение четырех лет запланировано израсходовать 26 млрд 731 млн 900 тыс. руб. Из этой суммы в прошлом году было затрачено 800 млн руб. Бюджет 2009 г. предусматривает расходы на 6 млрд 749 млн 300 тыс. руб. На 2010 г. выделено 7 млрд 359 млн руб. Наибольшая сумма затрат запланирована на 2011 г. - 11 млрд 823 млн 300 тыс. руб.

Приморские законодатели начали борьбу за трезвость. Они приняли в первом чтении законопроект о сокращении времени продажи алкогольных напитков. Депутаты предлагают запретить продажу алкоголя на территории Приморья с 23 вечера до 7 утра.

- В Приморском крае, как и во всей России, многие, начав вечеринку, не могут остановиться и, когда заканчивается спиртное, кидаются на его поиски даже глубокой ночью. Если купить его будет негде, они смогут остановиться, - пояснил смысл инициативы депутат Законодательного собрания Приморья Валентин ДУБИНИН.

Запрет должен распространяться на все торговые точки, включая круглосуточные супермаркеты.