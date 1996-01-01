Сколько чиновников в мэрии? В Комсомольске рассекретили

Администрация Комсомольска-на-Амуре сообщила горожанам через СМИ о численности муниципальных работников и служащих. Оказалось, что на 1 октября в мэрии трудилось 664 муниципальных служащих. А вот численность бюджетников из муниципальных учреждений составила 16 тыс. 222 человека: в сфере образования - 7 тыс. 775 человек, здравоохранения - 6 тыс. 995, культуры - 740 человек, социального обслуживания - 712. Фактические затраты на выплату заработной платы муниципальным работникам и служащим за 9 месяцев составили 2 млрд 536,7 млн руб.