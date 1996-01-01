По пути с наукой

Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ встретился с руководителями региональных научных центров и региональных отделений Российской Академии наук. Полпред предложил академикам обратить внимание на создание Дальневосточного федерального университета и предложить кандидатуру его ректора.

«Идет строительство университета, но уже сегодня нужно назначить ректора, который бы руководил стройкой. К сожалению, пока наука стоит в стороне. Мы шьем костюм, не спросив хозяина. Я бываю регулярно на строящихся объектах университета на острове Русский, и порой мы гадаем, что нужно для науки и преподавателей. Государство вкладывает огромные средства на строительство ДВФУ – он должен стать лучшим образовательным и научным центром всего Дальнего Востока», – заявил Виктор Ишаев.

На встрече обсуждались вопросы создания базы для подготовки научных и управленческих кадров, поиска инновационных технологий, разработки новых технологий и материалов, проведения прикладных работ для предотвращения техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций, взаимодействия науки и образовательных учреждений.