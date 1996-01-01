Объединиться в интересах дела

Обновленная Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» намерена стать активным участником выработки стратегических документов развития региона. И одной из первых задач станет совместная работа по формированию программы развития до 2025 года.

Во Владивостоке прошло второе заседание совета ассоциации, на котором приняты изменения в ее устав, решены организационные вопросы и достигнуты принципиальные договоренности о тех направлениях работы, где требуются совместные усилия дальневосточных территорий. Первое заседание состоялось в июле в Хабаровске, на нем было избрано новое руководство. Совет ассоциации возглавил Президент Республики Саха(Якутия) Вячеслав ШТЫРОВ.

Досье Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» относится к числу первых межрегиональных объединений в России. Она была создана в августе 1990 года. В нее входят: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. Совет рассматривает ключевые вопросы развития Дальнего Востока и Забайкалья. Основное рабочее звено Ассоциации – профильные координационные советы.

Как сказал «ДК» председатель совета ассоциации президент Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров, сама жизнь подталкивает руководителей территорий к совместным действиям. «На стадии утверждения Стратегия развития Дальнего Востока и Забайкалья – документ, который определяет общие цели и направления развития, теперь необходимо создать инструмент ее реализации, чтобы добиться тех стратегических показателей, к которым мы должны прийти, – пояснил Вячеслав Анатольевич. – Необходимо разработать программу развития до 2025 года с разбивкой на пятилетние этапы, чтобы можно было не только контролировать исполнение, но и своевременно вносить в нее коррективы».

Актуальность такой совместной работы еще и в том, что действующая программа развития Дальнего Востока и Забайкалья рассчитана лишь на период до 2013 года, к тому же ни она, ни десяток отраслевых программ, которые реализуются в регионе, не охватывают в полной мере тот круг вопросов, которые необходимо решить в ближайшие десятилетия. По словам председателя совета ассоциации, территориям сегодня необходимо проявить инициативу, чтобы в программе были учтены их коренные интересы. Немаловажно, чтобы планы краев и областей региона были согласованы друг с другом.

Являясь в некоторой степени экономическими конкурентами, дальневосточные субъекты Федерации в последние годы пытались в одиночку продвигать свои проекты, которые по большому счету были актуальными для всех. К тому же за последние годы общих проблем, которые необходимо решать в органах государственной власти, не убавилось – это вопросы развития внешнеэкономической деятельности, таможенного регулирования, пенсионного обеспечения, переселения из ветхого жилья и т.д.

Учитывая, что на дворе кризис, губернаторы решили оптимизировать работу исполнительных органов ассоциации, сократив количество координационных комитетов и сформировать их из эффективных специалистов. Уже на следующем заседании, которое предполагается в начале следующего года, речь пойдет о содержательной стороне работы.

Заместителем председателя совета ассоциации избран губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО. Еще одного заместителя предложит межрегиональная ассоциация законодательных органов власти региона, которую возглавляет председатель законодательной Думы Хабаровского края Александр ОСТРОВСКИЙ.

По словам генерального директора исполнительной дирекции ассоциации ДВиЗ Юрия ГРИДНЕВА, участники заседания договорились, что будут четко придерживаться требований Устава и каждые два года проводить ротацию руководителей совета. Вообще же главная ценность, которая должна обеспечить слаженную работу территорий, – это абсолютное доверие. «Наша функция – консолидировать территории, – говорит Юрий Гриднев. – К примеру, если в чем-то мы не находим взаимопонимания и хотя бы одна территория против решения какого-то вопроса, он будет снят с общей повестки дня и решаться будет каждой территорией самостоятельно».

Помимо общей работы над программой, ассоциации предстоит объединить территории для решения конкретных проблем. Так, необходимо активизировать работу комитета по проблемам реки Амур, которые затрагивают как минимум интересы четырех территорий, расположенных в ее бассейне.

Важная часть работы ассоциации – формирование благоприятного имиджа региона, в том числе и за рубежом. Всегда актуальны вопросы межрегиональной кооперации. Но главное все-таки, подчеркнул Юрий Гриднев, совместная работа над программой, консолидированное взаимодействие с органами федеральной власти. В этом в ассоциации полагаются и на помощь бывшего председателя совета Виктора ИШАЕВА, который сегодня представляет в регионе Президента РФ.