Госграница обновится

Восемь пунктов пропуска через государственную границу будут открыты на Дальнем Востоке. Об этом на брифинге в Хабаровске сообщил руководитель Дальневосточного территориального управления Росграницы Виктор ЕЛЮТИН.

Росграница тоже готовится к саммиту АТЭС. По словам Виктора Елютина, уже в ближайшие месяцы через пункты пропуска ожидается большой поток грузов, особенно отделочных материалов для развернувшихся строек Владивостока.

В перечень пунктов пропуска, задействованных при подготовке к АТЭС, вошли морские порты Владивосток, Восточный, Находка, пункты пропуска Краскино, Пограничный, аэропорт во Владивостоке и международный аэропорт в Хабаровске. Средства на их подготовку к саммиту выделены по федеральной целевой программе «Госграница РФ (2003-2010 годы)», их реконструкция и переоснащение профинансируются из ФЦП «Госграница РФ (2010-2016 годы)».

Планами федерального агентства по обустройству государственной границы предполагается не только реконструкция действующих пунктов пропуска, но и строительство новых погранпереходов. Один из них уже скоро будет открыт в бухте Козьмино. В Краскино из-за слабой емкости и необустроенности существующего пункта пропуска в 2007 году было принято решение о строительстве нового погранперехода, рассчитанного на 400 машин и до 100 автобусов в сутки. В настоящее время проведено проектирование и завершается государственная экспертиза данного пункта. Средства на строительство были выделены Федеральной таможенной службой.

В Хабаровске в перечень пунктов пропуска, задействованных в подготовке к саммиту 2012 года, вошел международный аэропорт. Росграница берет на себя обязательства установить там инспекционно-досмотровый комплекс.

Для решения задач по обустройству государственной границы в федеральном агентстве была создана дирекция по проектированию, строительству и эксплуатации пунктов пропуска («Росгранстрой»), филиалы которой присутствуют в ДВФО. В течение июля-августа 2009 года сотрудники Дальневосточного территориального управления с участием представителей федерального агентства и Росгранстроя провели мониторинг пунктов пропуска по Дальнему Востоку, оценив их текущее состояние и накопившиеся проблемы.

– Особого внимания требует обустройство российско-китайской госграницы, на которой функционируют семнадцать пунктов пропуска, – пояснил Виктор Михайлович. – Пять из них никогда не работали и вряд ли когда-нибудь начнут в силу своей необустроенности и экономической нецелесообразности. И закрыть их не так уж просто, ведь здесь действуют двухсторонние отношения, регулируемые международным актом.

Кроме этих вопросов, в рамках развития обустройства пунктов пропуска и прилегающих территорий, необходимо урегулировать права собственности на пункты пропуска и создать все условия грузопассажирскому потоку для пересечения государственной границы.

В модернизации нуждаются многие погранпереходы. Например, пункт пропуска Речной порт в Хабаровске. В нашем понимании пропускной пункт – это не дебаркадеры, которые выставляются раз в год и периодически горят. Если правительство края и городская администрация вернутся к вопросу о строительстве речного вокзала и такое решение будет принято, то мы со своей стороны создадим все необходимые условия, – заключил руководитель Дальневосточного территориального управления Росграница.

Виктор Елютин сообщил журналистам, что пока не будет установлен пункта пропуска на о. Большой Уссурийский. Этот вопрос особенно актуален в связи с планами его совместного российско-китайского развития. На согласительном совещании, в котором принимали участие представители министерств транспорта, иностранных дел, экономического развития, регионального развития, Федеральной таможенной службы и ФСБ, принято решение о нецелесообразности его установления.