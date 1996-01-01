Форум камень точит

Проекты и предложения, воспринимавшиеся участниками первых дальневосточных экономических форумов как близкие к фантастике, сегодня воплощаются в жизнь. Это и газовая труба с Сахалина на Приморье, и новые портовые терминалы на Тихоокеанском побережье, и, наконец, льготы на перелет до столицы, пусть пока лишь некоторым категориям населения.

Четвертый Дальневосточный международный экономический форум (ДМЭФ), состоявшийся в Хабаровске 8-9 сентября, обсудил антикризисные стратегии территорий и всего ДВФО.

На Дальний Восток кризисы всегда приходили с запозданием, но были тяжелее, и выходила из них экономика региона сложнее, заметил в своем приветствии участникам полпред Президента РФ в ДВФО Виктор ИШАЕВ. Ситуация в первой части этой почти закономерности повторяется и сейчас. В то время как в стране наблюдается спад промышленного производства (за 7 месяцев на 14% к началу года), на Дальнем Востоке сохраняется положительная динамика. Индекс промышленного производства здесь за этот же период вырос и составил 106%. Столь впечатляющая динамика – это как раз следствие новой экономической политики федерального центра в отношении региона, сформированной в том числе благодаря и влиянию деловой общественности Дальнего Востока.

Рекомендации дальневосточных экономических форумов во многом учитывались при принятии стратегических направлений развития региона. О том, как сохранить положительную динамику, переломив вторую часть устойчивой тенденции, и выйти из кризиса с наименьшими потерями, и говорили участники форума на пленарном заседании и панельных дискуссиях.

Досье Четвертый Дальневосточный международный экономический форум прошел под эгидой Государственной Думы Федерального собрания РФ и Всероссийской политической партии «Единая Россия». Организаторы форума: правительство Хабаровского края, межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье» и «Сибирское Соглашение». Официальная поддержка: Правительство РФ, Полномочный представитель Президента РФ в ДВФО, Российская академия наук.

Антикризисная направленность ДМЭФ сформулирована в девизе форума: «Стратегия развития Востока России: антикризисные ориентиры и новые подходы». И эта повестка дня усилила интерес к форуму – зал Хабаровского краевого музыкального театра был полон все два дня работы. В нем приняли участие более 600 человек, представители 16 субъектов Российской Федерации и 14 зарубежных стран. В числе участников – руководители комитетов и депутаты Государственной Думы, представители министерств и ведомств, ученые, руководители крупнейших корпораций, осуществляющих в регионе инвестиционные проекты.

– Кризис усилил интерес к нашему региону зарубежных соседей, – подчеркнул губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. – На форум приехали представительные делегации из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Япония. Новые инвесторы, иностранные партнеры хотят презентовать свои предложения, услышать наши планы и проекты, участвовать в выработке подходов к решению общих проблем.

Чтобы дать возможность всем гостям форума участвовать в различных тематических дискуссиях, организаторы ДМЭФ изменили его формат, существенно сократив число круглых столов и заменив их тремя панельными дискуссиями. Это было сделано с учетом пожеланий участников прошлых форумов. И хотя, по мнению заместителя полпреда Президента РФ в ДВФО Александра ЛЕВИНТАЛЯ, это несколько сократило число участников дискуссий (зал вмещает не более 600 человек), зато дало возможность каждому комплексно оценить обсуждаемые проблемы.

Вел форум заместитель председателя Государственной Думы Валерий ЯЗЕВ, а модераторами панельных дискуссий выступили руководители комитетов Госдумы. Можно сказать, законодатели брали на карандаш дельные предложения и озвученные проблемы, пообещав заняться их решением в коридорах власти.

И еще одна особенность – в этом году самыми активными участниками форума стали губернаторы дальневосточных регионов. Губернаторы Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН, Амурской области Олег КОЖЕМЯКО, председатель правительства Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ говорили о точках роста своих территорий и о кооперации в рамках общей региональной стратегии развития.

Чуть позже Виктор Ишаев дал высокую оценку этой дискуссии, подчеркнув, что каждая территория имеет свои абсолютные и относительные преимущества, которые могут стать точками экономического роста и мультипликаторами для всего Дальнего Востока. «И то, что губернаторы представили интереснейшие доклады и каждый, отвечая за свою территорию, полон желания ее развивать, это абсолютно положительный фактор», подчеркнул полпред.

Как никогда много на форуме было иностранных гостей – из Китая, Республики Корея, Японии и других стран, представителей властных структур и бизнеса. Об углублении сотрудничества и кооперации в развитии национальных экономик говорили заместитель председателя финансово-экономического комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао КЭМИН, заместитель председателя Государственного комитета КНР по развитию и реформе, начальника Государственного управления по делам энергетики КНР Чжан ГОБАО, послы Республики Корея – Ли Гю ХЁН и Японии – Коно МАСАХАРУ.

Иностранным участникам форума интересны приоритеты развития Дальневосточного региона, а также ресурсные проекты, осуществляемые здесь в последнее время. Немаловажно для них, что на форуме детали проектов и сроки их реализации можно услышать из первых уст. Например, генеральный директор ОАО «СУЭК» Владимир РАШЕВСКИЙ рассказал о запуске Ванинского угольного терминала, мощность которого составляет 12 млн тонн перевалки угля в год, и планах компании по строительству второй очереди терминала и увеличению поставки угля на азиатский рынок до 25 млн т в год.

Одной из ведущих на форуме стала газовая тема. Нефтегазовому настоящему и будущему Сахалина главным образом посвятил свое выступление Александр Хорошавин. Восточную газовую программу представил заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр АНАНЕНКОВ. О развитии горнодобывающего и нефтегазового комплекса говорил и председатель правительства Якутии Егор Борисов. Чем и когда наполнится газовая труба «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» – вопрос непраздный и для дальневосточников, и для зарубежных гостей. Как, впрочем, и вопросы развития транспортно-логистической инфраструктуры, модернизации Транссиба и БАМа. Так, один из японских участников форума предложил при создании скоростных железнодорожных линий Москва – Санкт-Петербург и Хабаровск – Владивосток воспользоваться богатым опытом своих соотечественников.

В числе возможных путей выхода из кризиса многие выступающие называли именно инвестиции в инфраструктуру – в дороги, транспорт, энергетику. Именно этот способ борьбы с кризисом используют сегодня зарубежные страны, в том числе наш ближайший сосед – Китай. Только так можно достичь синергетического эффекта. И результат таких вложений демонстрирует сегодня Приморский край со стройками АТЭС-2012, привлекая к ним многих дальневосточных производителей и строительные компании.

В рамках форума состоялись заседание выездной сессии секции экономики Отделения общественных наук РАН, пятое заседание Комитета по Дальнему Востоку и Сибири Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также брифинги по газификации (его провел заместитель председателя Госдумы, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ) и по развитию транспортно-логистической инфраструктуры – с председателем комитета Госдумы по транспорту Сергеем ШИШКАРЁВЫМ.

Одним словом, на форуме состоялся разносторонний содержательный разговор – о том, как закрепить дальневосточное население, как сделать экономику региона конкурентоспособной и какие проекты развивать в первую очередь. И у его организаторов есть уверенность, что Четвертый Дальневосточный международный экономический форум станет еще одной каплей, которая поможет сдвинуть с места «камень» сложных многолетних проблем региона, усугубленных кризисом.

Следующий Дальневосточный экономический форум пройдет в 2011 году, по решению правительства он будет чередоваться с Байкальским форумом, который состоится в Иркутске в 2010-м.