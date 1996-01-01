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Сергей Дарькин готов продолжить работу на посту губернатора, если...
Президенту РФ 19 октября представлены кандидатуры на должности губернатора Приморского края. Как сообщает официальный сайт Президента РФ, представление прошло во время встречи главы государства с руководством партии «Единая Россия».
В Приморском крае «Единая Россия» выдвинула четыре кандидатуры. Это действующий губернатор Сергей ДАРЬКИН, ректор Дальневосточного государственного университета Владимир КУРИЛОВ, статс-секретарь - заместитель министра образования и науки Юрий СЕНТЮРИН, председатель правительства Пермского края Валерий СУХИХ.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ отметил, что в ближайшее время Госдума должна рассмотреть поправки в законодательство, позволяющие ускорить процедуру назначения губернаторов.
- В то же время, и мы с вами это обсуждали, я внёс предложение по корректировке закона, для того чтобы сроки, которые в этом законе были первоначально предложены с некоторым избытком, сейчас сократить. Государственная Дума в ближайшее время рассмотрит этот законопроект, и, может быть, у нас даже какие-то моменты согласования пойдут более быстро, более весело, что называется, - сказал глава государства.
Напомним, срок полномочий действующего губернатора Приморского края заканчивается 4 февраля 2010 года.
В случае одобрения кандидатуры Дарькина Президентом РФ, он готов продолжить работу на посту, который занимает с 2001 года. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в понедельник, 19 октября, пишет PrimaMedia.
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