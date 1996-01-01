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Сергей Дарькин готов продолжить работу на посту губернатора, если...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Президенту РФ 19 октября представлены кандидатуры на должности губернатора Приморского края. Как сообщает официальный сайт Президента РФ, представление прошло во время встречи главы государства с руководством партии «Единая Россия».

В Приморском крае «Единая Россия» выдвинула четыре кандидатуры. Это действующий губернатор Сергей ДАРЬКИН, ректор Дальневосточного государственного университета Владимир КУРИЛОВ, статс-секретарь - заместитель министра образования и науки Юрий СЕНТЮРИН, председатель правительства Пермского края Валерий СУХИХ.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ отметил, что в ближайшее время Госдума должна рассмотреть поправки в законодательство, позволяющие ускорить процедуру назначения губернаторов.

- В то же время, и мы с вами это обсуждали, я внёс предложение по корректировке закона, для того чтобы сроки, которые в этом законе были первоначально предложены с некоторым избытком, сейчас сократить. Государственная Дума в ближайшее время рассмотрит этот законопроект, и, может быть, у нас даже какие-то моменты согласования пойдут более быстро, более весело, что называется, - сказал глава государства.

Напомним, срок полномочий действующего губернатора Приморского края заканчивается 4 февраля 2010 года.

В случае одобрения кандидатуры Дарькина Президентом РФ, он готов продолжить работу на посту, который занимает с 2001 года. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в понедельник, 19 октября, пишет PrimaMedia.

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