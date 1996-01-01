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Быстрый рост и туманные перспективы российской экономики
Европейский банк реконструкции и развития ухудшил свой прогноз для российской экономики в текущем году и теперь ожидает падения ВВП РФ на 8,5%. Впрочем, понижения удостоились многие государства Центральной и Восточной Европы. В 2010 г. рост нашей экономики будет выше среднего - 3,1%, прогнозируют в ЕБРР. Однако перспективы страны кажутся неопределенными.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел свои прогнозы для экономик Центральной и Восточной Европы. Изменения неоднозначны - прогноз на 2009 г. был ухудшен, а на 2010 г., напротив, изменен в сторону улучшения. Рост ВВП России, как ожидается, в следующем году окажется более значительным, нежели по региону в среднем. И все-таки перспективы нашей экономики кажутся ЕБРР весьма неопределенными.
Как сообщает "Интерфакс", в соответствии с новым прогнозом ЕБРР, падение российской экономики в этом году составит 8,5% (в мае ожидался спад на 7,5%). Таким образом, оценка организации сравнялась с ожиданиями Минэкономразвития, которое прогнозирует падение ВВП в этом году как раз на 8,5%. Однако глава министерства Эльвира НАБИУЛЛИНА ранее говорила, что спад может быть и менее значительным, "8% и даже меньше 8%". Подобной точки зрения придерживается и премьер Владимир ПУТИН.
В начале месяца свой прогноз для нашей экономики на текущий год изменил и Международный валютный фонд (МВФ). И также в сторону ухудшения, снизив его на 1 процентный пункт, до 7,5%. При этом в 2010 г. Фонд ожидает роста нашей экономики на 1,5%. Это близко к прогнозу Минэкономразвития (рост на 1,6%). Обновленный прогноз ЕБРР выглядит явно оптимистичнее - здесь ожидают подъема нашей экономики на 3,1%. Майский прогноз был скромнее - рост ВВП на 2,5% в 2009 г. Именно таким - 2,5% - ЕБРР видит средний темп роста для европейских стран с переходной экономикой. А значит, Россия покажет результат выше среднего.
Впрочем, есть и одно "но". В организации перспективы оживления экономической активности в нашей стране оценивают как "особенно неопределенные". Как отмечается в материалах ЕБРР, положение в бюджетной сфере в России и Казахстане "выглядит более благоприятным, но при этом у них слабо развиты банковские системы, высока доля невозврата займов и большая зависимость от экспорта сырья". Так что теперь все карты в руках у правительств - именно их успех в деятельности "по расчистке банковских систем", да еще темпы роста мировой экономики, окажут влияние на ситуацию в нашей экономике, отмечают в ЕБРР.
"Как свидетельствуют позитивные признаки экономического роста в третьем квартале 2009 г., во многих странах региона операций ЕБРР рецессия достигла дна. Вместе с тем экономический подъем в 2010 г., очевидно, будет неустойчивым и неповсеместным", - говорится в сообщении организации.
"Кроме того, ясно, что социальные последствия мирового экономического кризиса проявятся по-настоящему только в следующем году, когда вал банкротств компаний и безработицы будет нарастать и далее. В среднесрочной перспективе экономический рост в регионе операций ЕБРР скорее всего тоже окажется ниже тенденций, сложившихся за последнее десятилетие," - считает главный экономист ЕБРР Эрик БЕРГЛОФ.
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