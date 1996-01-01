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Марш несогласных в Думе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Большой день голосования 11 октября в регионах России обернулся громким скандалом в Госдуме в прошлую среду. Отмена результатов выборов, встреча с президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, а также отставка главы ЦИК Владимира ЧУРОВА и спикера Госдумы Бориса ГРЫЗЛОВА - только на таких условиях ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия" были готовы продолжить работу на Охотном Ряду.

Во вторник, когда стали известны итоги выборов, три фракции оппозиционных партий демонстративно покинули зал пленарных заседаний. По словам Владимира ЖИРИНОВСКОГО, по всей стране партия набрала 20-30% голосов, но результаты выборов были сильно занижены.

В итоге ЛДПР не прошла, например, в Московскую городскую думу. Фракция КПРФ требует отмены результатов выборов в Москве, Республике Марий Эл и Тульской области и на время "отставить" губернаторов - в этих регионах коммунисты зафиксировали массовые фальсификации. Глава фракции "Справедливая Россия" Николай ЛЕВИЧЕВ подчеркнул, что справедливороссы не признают итоги выборов в Астрахани, где произошел "бандитский переворот", есть замечания и по выборам в Москве.

Встреча Дмитрия Медведева с представителями фракций в Госдуме ожидается 24 октября, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству нижней палаты ФС. Но уже через сутки, в пятницу, на пленарное заседание вернулись депутаты ЛДПР и "справедливороссы". Коммунисты отказались.

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