Итоги визита премьер-министра Владимира Путина в Китай

Визит российского премьер-министра Владимира ПУТИНА в КНР принес довольно-таки неплохие результаты для обеих стран - поспешили оценить российские эксперты. Восточная Сибирь и Дальний Восток становятся сырьевым придатком Китая - резюмировала оппозиция.

Россия и впрямь пообещала поставлять китайцам впредь все, чем богата: уголь и нефтепродукты, предложила и строительство нефтеперерабатывающего завода на территории Китая. Небезвозмездно, конечно...

Миллер скатался в Китай не зря

Довольно-таки продуктивно съездил в Пекин и глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР. Одним из центральных документов, подписанных 13 октября в рамках официального визита премьер-министра РФ в Китай, стал совместный документ между главными энергетическими компаниями двух стран. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) ЦЗЯН Цземинь подписали рамочное соглашение между компаниями об основных условиях поставок природного газа из России в Китай.

Вице-премьер Игорь СЕЧИН, комментируя договор, подчеркнул, что "диверсификация поставок - очень важное направление для работы "Газпрома". Отвечая на вопрос об объемах необходимого китайской стороне газа, Игорь Сечин сказал: "Газ есть, навалом, дадим, сколько нужно".

"По двум маршрутам, как и планировали, мы собираемся работать - по западному и по восточному. По западному чуть больше - 38 млрд кубометров в год, по восточному - 30 млрд кубометров в год. Это в конечном счете. На первом этапе вообще речь идет о 10-15 млрд", - уточнил премьер Владимир ПУТИН по завершении визита и заявил, что Россия рассматривает возможность продажи энергоресурсов Китаю за рубли, "но это значит, что у китайских партнеров эти рубли должны быть".

Говоря о цене поставок, он отметил, что это было основным "камнем преткновения" во всех переговорах с китайскими партнерами, но "договоренность достигнута". "Цена на газ для КНР "Газпромом" будет привязана к азиатской нефтяной корзине. По словам же Игоря Сечина, цена будет определена уже до конца этого года, а поставки российского газа в Китай могут начаться в 2014-15 гг. "Контракт может быть подписан в июне 2010 года", - сказал Игорь Сечин.

Для реализации восточного направления поставок газа в Китай, по словам вице-премьера, Россией может быть задействовано Ковыктинское газоконденсатное месторождение (ближе к границе). Но для начала экспорта необходимо комплексное освоение месторождений Восточной Сибири, в том числе Чаяндинского.

Нефтепродукты в КНР по железной дороге

Коснулся Игорь Сечин и темы перевозок в Китай нефтепродуктов из России. "Мы рассматриваем возможность организации перевозок с некоторых НПЗ в Китай за счет железнодорожного транспорта", - сказал он, добавив, что "это предложение было воспринято с энтузиазмом". Он напомнил, что "мы договорились и о поставках нефти, у нас есть договор, он будет завершен поставкой в 2010 году до 50 млн тонн нефти".

Как сообщалось ранее, в декабре 2004 года между НК "Роснефть" и CNPC был подписан контракт, в соответствии с которым китайская корпорация заплатила российскому партнеру $6 млрд за поставки до 2010 года 48,4 млн тонн нефти.

Говоря о других договоренностях, достигнутых в сырьевом секторе между Китаем и Россией, отметим поставки угля из России в Китай. Уже в 2009 г. они достигнут $1 млрд.

Нефтепереработку формировать в Тяньцзине

Еще одним документом, подписанным между Россией и Китаем, стало соглашение о строительстве нефтеперерабатывающего завода в Тяньцзине.

В конце октября 2008 г. в Китае было зарегистрировано совместное предприятие дочерней структуры "Китайская национальная нефтяная корпорация" (CNPC) - PetroChina (51%) и "Роснефти" (49%) - Российско-китайская восточная нефтехимическая компания. Предполагается, что СП, помимо завода, будет принадлежать около 300 АЗС в Китае.

"Роснефть" и CNPC могут приступить к строительству НПЗ на территории Китая в 2010 г. По данным муниципальных властей города Тяньцзинь, компании могут получить разрешение на сооружение НПЗ в конце этого года. Ожидается, что строительство будет закончено в 2012 г. Стоимость строительства может составить $3 млрд.

Ранее "Роснефть" сообщала, что завод будет ориентирован на производство высококачественных топлив, соответствующих международным стандартам, в частности, бензина и дизельного топлива стандарта Евро-4, для обеспечения потребности в топливе северных районов Китая, где прогнозируется существенный его дефицит. Так, согласно прогнозу, к 2020 г. дефицит нефтепродуктов в этом регионе составит 20,76 млн тонн.

Вплоть до атома

Выступая на встрече с представителями бизнес-сообщества России и Китая, на которой присутствовал премьер Госсовета КНР ВЭНЬ Цзябао, российский премьер констатировал, что Россия и Китай достигли видимых результатов в таких сферах, как атомная энергетика, использование космоса в мирных целях и ряде других сфер. Владимир Путин отметил заявление премьера Госсовета КНР о том, что китайское правительство приняло окончательное решение о том, что российские партнеры примут непосредственное участие в работе над второй очередью Тяньваньской АЭС.

При этом Владимир Путин отметил, что у китайских партнеров накоплены значительные финансовые ресурсы и российская сторона заинтересована в их активном привлечении в экономику сибирских и дальневосточных регионов России. "Речь может идти об инвестициях в глубокую переработку древесины и морских биоресурсов, сельское хозяйство, строительство и инфраструктуру", - сказал российский премьер, отметив, что российские компании могли бы результативно взаимодействовать с партнерами в Китае в таких сферах, как переработка углеводородного сырья, металлургия, связь и коммуникации, высокие технологии.

Уже известно, что ВЭБ привлекает $500 млн в китайском госбанке для девелоперского проекта на срок 5 лет. На эти деньги у метро "Белорусская" в Москве будет построен торгово-офисный центр общей площадью 173,7 тыс. кв. м (компенсация за Черкизовский рынок?). Кроме того, ВЭБ намерен подписать меморандум с Госбанком развития Китая по финансированию проектов в Свердловской области ценой в 1 млрд евро... А что же дальневосточникам, кроме выкачивания углеводородов?

...И суперверфь во Владивостоке

14 октября, в рамках визита Владимира Путина, Россия и Китай подписали соглашение о создании суперверфи во Владивостоке. По словам замминистра промышленности и торговли РФ Дениса МАНТУРОВА, речь идет о новых возможностях строительства нефтегазовых платформ. При этом "самым интересным здесь является проект создания 20-тысячетонного крана, который оптимизирует возможности строительства нефтегазовых площадок, в том числе на море".

Соглашение предполагает совместные инвестиции со стороны России и совместной китайско-сингапурской компании. Общий объем инвестиций данного проекта составляет $200 млн. "На сегодня мы рассматриваем минимальное участие иностранной стороны в данном проекте - 25%, но оно может быть увеличено и до 50% или объемы инвестицией на уровне $100 млн", - пояснил замминистра.

Продолжение следует...

Как заявил российский эксперт по Китаю Виля ГЕЛЬБРАС, "у нас довольно сложные отношения, потому что, с одной стороны, это "дружба без границ", с другой стороны, и та, и другая сторона стараются выжать из этой дружбы максимум выгод для себя". Сам премьер признался, что "спор шел до хрипоты".

"Мы рассчитываем, что российские и китайские деловые круги, включая участников нынешней встречи, продолжат линию на содержательное сотрудничество. Ведь, как говорится в китайской пословице, "одной рукой в ладоши не хлопнешь", - заявил на прощанье китайским товарищам Путин.

В целом, в ходе российско-китайских переговоров в Пекине, было подписано контрактов на сумму более $3,5 млрд. "Это особенно важно сейчас, когда глобальная экономика переживает непростые времена и только нащупывает траекторию посткризисного развития", - сказал глава российского правительства. Нам остается согласиться.