В октябрьской повестке приморских парламентариев 24 вопроса

21 октября в первом чтении депутаты планируют рассмотреть проект нового краевого закона «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции».

Как сообщили в пресс-службе приморского парламента, в документе говорится о запрете продажи алкогольной продукции в местах массового скопления граждан, а также в ларьках, киосках, палатках, контейнерах, с рук, лотков и автомашин. Законопроект также ограничивает торговлю спиртным с 23.00 до 7.00.

Законодатели обсудят изменения в законы «О мерах поддержки организаций, осуществляющих деятельность на территории Приморского края, оказавшихся в сложной экономической ситуации», «О начальном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в Приморском крае», «О муниципальной службе в Приморском крае», «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

Право на компенсацию оплаты в детских садах получат родители и в случае, если ребенок посещает негосударственное учреждение дошкольного образования. На сегодняшний день подобная мера поддержки распространяется на родителей или опекунов детей, посещающих муниципальный или государственный детский сад. На заседании будет заслушана информация о ходе реализации в Приморском крае в 2008-2009 г. приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Всего депутаты планируют рассмотреть 24 вопроса.