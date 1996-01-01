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Кандидатов в губернаторы Приморья назовут 19 октября

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе «Единая Россия» начала консультации с первым заместителем главы президентской администрации Владиславом СУРКОВЫМ по подбору кандидатов в губернаторы Приморского края.

- Фамилии пока не назывались. Нам сообщили лишь порядок формирования списка, в котором должно быть от трех до пяти претендентов. На этом все и закончилось, - сообщил «ЗР» участник совещания в Москве лидер приморских единороссов Игорь КОРОЛЕВ. – На этой неделе состоятся еще два совещания. А на 19 октября запланировано заседание Президиума генерального совета партии, на котором и намечено озвучить имена кандидатов.

В совещании приняли участие члены рабочей группы «Единой России» по формированию списка кандидатов в губернаторы: председатель Высшего совета партии Борис ГРЫЗЛОВ, секретарь Президиума Генерального совета Вячеслав ВОЛОДИН и руководитель ЦИК партии Андрей ВОРОБЬЕВ. Кроме того, присутствовали представители регионов, в которых у губернаторов истекает срок полномочий.

Напомним, полномочия действующего главы Приморского края Сергея ДАРЬКИНА заканчиваются 4 февраля 2010 г. По новому порядку право составить список кандидатов в губернаторы предоставлено партии, имеющей большинство в региональном законодательном органе. В Приморье, как и в подавляющем большинстве регионов, это – «Единая Россия».

По данным «ЗР», наилучшие шансы попасть в список кандидатов в губернаторы Приморского края имеют:

1. Действующий губернатор Приморья Сергей Дарькин.

2. Член Генерального совета «Единой России», ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ.

3. Депутат Госдумы от Приморья Руслан КОНДРАТОВ.

4. Депутат Госдумы от Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ.

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