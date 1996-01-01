Российские чиновники пошли в рост

За прошлый год число чиновников в России выросло на треть. В правительстве ужаснулись. Несмотря на кризис, бюрократия только разрастается.

"Затраты в целом по стране на содержание госаппарата в последние годы значительно увеличились, в частности расходы на госуправление - почти на 30%, - заявил на прошлой неделе вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей СОБЯНИН. - В 2008 г. число госслужащих в регионах в целом по стране составило 17 человек на 10 тыс. населения, что на 11% выше, чем в 2007 г.".

Правительство проанализировало работу около 19 тыс. госучреждений и 6,5 тыс. госпредприятий. И пришло к выводу, что значительную часть из них нужно либо реорганизовать, либо вовсе ликвидировать. "И сегодня эта работа ведется, - заявил Сергей Собянин. - В ближайшее время будет проведено совещание у председателя правительства по вопросам дальнейшей оптимизации структуры госсобственности".