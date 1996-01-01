Владивостока - город равных возможностей

Предложение превратить Владивосток в "Город равных возможностей" всерьез обсуждается сейчас в Государственной Думе и Правительстве России по инициативе депутата Валерия СЕЛЕЗНЕВА - члена фракции ЛДПР от Приморья, сопредседателя депутатского объединения по делам инвалидов.

В ближайшем будущем Владивосток должен стать первым в России городом, в котором инвалиды получат равные возможности со здоровыми людьми, где городская инфраструктура, транспорт, связь будут преобразованы таким образом, чтобы неудобства, связанные с физическими недостатками человека, были сведены к минимуму. Как во всех цивилизованных странах. Селезнев уверен, что у Владивостока есть сегодня все шансы реализовать этот проект.

Во-первых, в ближайшем будущем России предстоит ратифицировать подписанную год назад Конвенцию ООН по делам инвалидов, для чего Правительством России сейчас разрабатывается концепция Федеральной целевой программы "Доступная среда". Владивосток мог бы стать базой пилотного проекта программы, что и предлагает Валерий Селезнев как один из членов межведомственной рабочей группы по разработке этой концепции.

Во-вторых, сейчас этот проект можно реализовать и в рамках другой целевой программы - "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года", включающей подпрограмму "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Ведь реализация этой программы в приморской столице связана с масштабным строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры. Проектировать их можно уже с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Например, пенсионеров или родителей с детскими колясками.

Остается напомнить, что 25 июня 2009 года на рабочей встрече с представителями всероссийских общественных организаций инвалидов российский премьер Владимир ПУТИН пообещал приступить к исполнению государственной программы "Доступная среда для инвалидов" с 2011 года. Так что ждать осталось совсем недолго.