Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостока - город равных возможностей
Предложение превратить Владивосток в "Город равных возможностей" всерьез обсуждается сейчас в Государственной Думе и Правительстве России по инициативе депутата Валерия СЕЛЕЗНЕВА - члена фракции ЛДПР от Приморья, сопредседателя депутатского объединения по делам инвалидов.
В ближайшем будущем Владивосток должен стать первым в России городом, в котором инвалиды получат равные возможности со здоровыми людьми, где городская инфраструктура, транспорт, связь будут преобразованы таким образом, чтобы неудобства, связанные с физическими недостатками человека, были сведены к минимуму. Как во всех цивилизованных странах. Селезнев уверен, что у Владивостока есть сегодня все шансы реализовать этот проект.
Во-первых, в ближайшем будущем России предстоит ратифицировать подписанную год назад Конвенцию ООН по делам инвалидов, для чего Правительством России сейчас разрабатывается концепция Федеральной целевой программы "Доступная среда". Владивосток мог бы стать базой пилотного проекта программы, что и предлагает Валерий Селезнев как один из членов межведомственной рабочей группы по разработке этой концепции.
Во-вторых, сейчас этот проект можно реализовать и в рамках другой целевой программы - "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года", включающей подпрограмму "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Ведь реализация этой программы в приморской столице связана с масштабным строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры. Проектировать их можно уже с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Например, пенсионеров или родителей с детскими колясками.
Остается напомнить, что 25 июня 2009 года на рабочей встрече с представителями всероссийских общественных организаций инвалидов российский премьер Владимир ПУТИН пообещал приступить к исполнению государственной программы "Доступная среда для инвалидов" с 2011 года. Так что ждать осталось совсем недолго.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов