Теперь мэр будет и военкомом

Министерство обороны России планирует передать функции призыва граждан на военную службу муниципальным властям.

Такое сообщение распространил "Интерфакс" со ссылкой на замначальника главного штаба сухопутных войск Сергея АНТОНОВА. По его словам, в настоящее время разрабатывается соответствующий проект. Антонов добавил, что в ходе нынешней призывной кампании будет действовать обычная система призыва. В объяснение инициативы Минобороны замначальника главного штаба добавил, что необходимо поднять общеобразовательный уровень нынешних призывников. По его данным, из 117 тысяч новобранцев, призванных в сухопутные войска, 22 тысячи нигде до армии не работали и не учились, а еще 19 тысяч не имели среднего образования.