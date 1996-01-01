Единороссы побеждают любой ценой

В прошедшее воскресенье, 11 октября, состоялись довыборы в Думу г. Владивостока по 6-му одномандатному округу. По предварительным данным, победу одержал единоросс Павел СЕРЕБРЯКОВ. Серьезную конкуренцию ему составил представитель КПРФ, активист ТИГРа Артем САМСОНОВ - он намерен оспорить итоги выборов.

Вначале конкуренцию Павлу СЕРЕБРЯКОВУ хотели составить восемь человек. Но в итоге кроме него в списке остались лишь двое - программист и активист незарегистрированного ТИГРа, член КПРФ Артем САМСОНОВ и член ЛДПР, индивидуальный предприниматель из Находки Геннадий МИЩЕНКО.

По предварительным данным территориальной избирательной комиссии, предприниматель Геннадий Мищенко набрал 3,6% голосов. Основная борьба развернулась между "Единой Россией" и КПРФ. Единоросс набрал, по официальным данным 65,5%, оппозиционер - 27,7%.

- Во время голосования наши наблюдатели зафиксировали кучу нарушений, - сообщил "ЗР" Артем Самсонов. - Людей организованно подвозили на избирательные участки на машинах. По нашему мнению, избирателей подкупали. Им давали лотерейные билеты с условием, что они проголосуют за кого надо, и после голосования обещали купон на бои без правил стоимостью 500 руб. или предлагали получить наличные. На моих глазах один из избирателей устроил скандал, потому что не получил 100 руб., обещанных ему за его "голос". На моего брата напали и забрали т елефон, на который он снимал нарушения. Мы обязательно подадим заявление в прокуратуру.

На выборах в Спасске-Дальнем и Ольгинском районе также победили единороссы.