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Служебные квартиры будут давать чиновникам без очереди

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморские депутаты намерены отказаться от служебного жилья: парламентарии боятся навлечь на себя народный гнев.

6 октября на заседании комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания края депутаты рассматривали поправки в принятый недавно краевой закон "Об обеспечении граждан служебными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда Приморского края". Его проект был внесен администрацией Приморья, которая намерена приобретать и строить жилье для органов госвласти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, государственных или муниципальных учреждений, в связи с прохождением службы, назначением на должность РФ или государственную должность субъекта РФ, либо в связи с избранием на выборные должности в органы госвласти или местного самоуправления. Последняя привилегия и вызвала неодобрение депутатов.

Пока такой жилищный фонд в крае не сформирован. Финансирование закона будет осуществляться из краевого бюджета. Некоторые депутаты высказались в плане того, что в период кризиса, когда не хватает денег на другие важные расходные статьи бюджета, такой закон вызовет негативную оценку общества.

Поэтому комитет по экономической политике внес поправку, согласно которой из списка получателей служебного жилья исключаются депутаты краевого парламента. Но решить этот вопрос предстоит депутатскому собранию на сессии.

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