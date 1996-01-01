Градостроительный департамент стал земельным

Департамент градостроительства администрации Приморского края реорганизован в департамент земельных ресурсов и землеустройства. И.о. директора нового департамента назначен Александр КОВАЛЬ.

Причиной реорганизации стал тот факт, что это ведомство практически не решало возложенные на него задачи. Как стало известно "ЗР", сотрудники департамента специально затягивали сроки оформления документов на землю. Дело дошло до того, что департамент по заявлениям предпринимателей проверили сотрудники прокуратуры Приморского края. В результате проверки все факты подтвердились. Многие бумаги на оформление получали неправомерные отказы. Отметим, что руководитель департамента уже привлекался к дисциплинарной и административной ответственности.