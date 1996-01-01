Заместитель председателя Совета Федерации РФ Светлана Орлова побывала на объектах саммита АТЭС-2012

Гости зачастили на объекты саммита АТЭС-2012. На прошлой неделе в их числе была и заместитель председателя Совета Федерации РФ Светлана ОРЛОВА. Она представит своим коллегам-сенаторам отчет, тем более 7 октября в Совете Федерации состоится правительственный час, где значительное внимание планируется уделить стройке во Владивостоке.

Сенатора в поездке сопровождали мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ и ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ. Несмотря на слухи о кулуарных интригах вокруг ДФУ, в верхах пока планов не меняют, и ДВГУ передадут здания на Русском по окончании саммита. "ЗР" по итогам поездки по объектам саммита взял небольшое интервью у Владимира Курилова.

- На совете при полпреде высказывались опасения по срокам строительства. На ваш взгляд, отставание серьезное?

- Со Светланой Орловой мы проехали по всем объектам саммита. За две недели, что я там не был, сделано весьма много. Мосты через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный успешно возводятся. Орловой понравилось, как люди работают. Интенсивно строятся дороги. Под все 17 зданий федерального университета на Русском заливается бетон, закладывается фундамент.

- В числе упомянутых вами 17 зданий и два главных корпуса будущего университета, где и пройдет саммит? Кажется, на одно из них до сих пор не получено заключение экспертизы?

- Не два, а три основных здания. Вначале действительно предполагали возвести два учебных здания - на 85 тыс. и 40 тыс. кв м. Но на совещании в кабинете первого вице-премьера Игоря Шувалова было принято решение построить еще и третий корпус площадью на 75 тыс. кв м, где в последующем разместится международная бизнес-школа. Вот на него-то пока и не получено заключение госэкспертизы. Но в любом случае здание будет построено. Его площадь составит не менее 20 тыс. кв м, а этого вполне достаточно.

- Уточните, пожалуйста, где разместятся главы государств - участники саммита?

- У них будут специальные резиденции в самих зданиях будущего университета. Помещения трех категорий - для глав государств, люксовые номера для высокопоставленных гостей и обычные помещения для проживания. По окончании саммита их перестроят под проживание преподавателей и студентов ДФУ.

- Генеральный подрядчик "Крокус Интернэшнл" изменил технологию возведения зданий. Вместо монолитного литья компания решила использовать металлические конструкции. Объяснение - чтобы успеть построить в срок. На ваш взгляд, насколько серьезно отставание от графика, и как смена технологии скажется на качестве зданий?

- Нет, на эксплуатации зданий смена технологии не скажется. Качество не снизится. Металлоконструкции потом "оденут" в пенобетон. Главное - удастся сэкономить время. Уверен, что до конца 2011 г. основные объекты будут построены.