Коммунисты Спасска пробиваются на выборы в гордуму

Свой партийный список отстоять они сумели. Но смогут ли сохранить в нем 8 из 18 своих кандидатов, должен решить Приморский краевой суд.

Выборы в гордуму Спасска назначены на 11 октября. Участвовать в них, согласно новому уставу города, могут лишь кандидаты от политических партий и блоков. Заявки подали четыре общероссийские партии: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия" и КПРФ. Некоторые прошли регистрацию "как по маслу". Например, список кандидатов "Справедливой России" зарегистрировали еще 14 августа, как выяснилось, на 8 дней раньше разрешенного законом срока.

А вот у коммунистов сразу возникли проблемы. Спасская территориальная избирательная комиссия сочла, что документы оформлены неправильно. Претензии технического характера и легко устранимые. Но они стали поводом для отказа в регистрации всего списка КПРФ.

- Представитель КПРФ подал исправленные документы с опозданием, нарушив установленные законодательством сроки, поэтому им было отказано в регистрации, - пояснили в территориальном избиркоме Спасска.

Коммунисты возмутились.

- Да нашего представителя просто обманули. В городской избирательной комиссии его заверили, что он может принести исправленные документы в понедельник-вторник. Он так и сделал,и тут ему сообщили, что он уже пропустил срок, - пояснил ситуацию представитель КПРФ Павел АШИХМИН. - Кроме того, горизбирком под надуманным предлогом отказался зарегистрировать нашего уполномоченного по финансовым вопросам и на этом основании не дал документы для открытия счета на проведение избирательной кампании. А это еще один повод для снятия всего списка с выборов.

Коммунисты обратились с жалобой в краевую избирательную комиссию, которая однозначно признала неправомерным это решение, и территориальная избирательная комиссия Спасска зарегистрировала список КПРФ. На этом претензии к коммунистам не кончились. Восемь кандидатов, у которых были найдены неточности в документах, до сих пор не зарегистрированы. Среди них двое - из первой тройки лидеров списка.

КПРФ обратилась в Спасский городской суд, который 29 сентября признал действия горизбиркома правомерными. Точку в деле поставит краевой суд, заседание которого назначено на 5 октября.