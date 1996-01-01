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Коммунисты Спасска пробиваются на выборы в гордуму

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Свой партийный список отстоять они сумели. Но смогут ли сохранить в нем 8 из 18 своих кандидатов, должен решить Приморский краевой суд.

Выборы в гордуму Спасска назначены на 11 октября. Участвовать в них, согласно новому уставу города, могут лишь кандидаты от политических партий и блоков. Заявки подали четыре общероссийские партии: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия" и КПРФ. Некоторые прошли регистрацию "как по маслу". Например, список кандидатов "Справедливой России" зарегистрировали еще 14 августа, как выяснилось, на 8 дней раньше разрешенного законом срока.

А вот у коммунистов сразу возникли проблемы. Спасская территориальная избирательная комиссия сочла, что документы оформлены неправильно. Претензии технического характера и легко устранимые. Но они стали поводом для отказа в регистрации всего списка КПРФ.

- Представитель КПРФ подал исправленные документы с опозданием, нарушив установленные законодательством сроки, поэтому им было отказано в регистрации, - пояснили в территориальном избиркоме Спасска.

Коммунисты возмутились.

- Да нашего представителя просто обманули. В городской избирательной комиссии его заверили, что он может принести исправленные документы в понедельник-вторник. Он так и сделал,и тут ему сообщили, что он уже пропустил срок, - пояснил ситуацию представитель КПРФ Павел АШИХМИН. - Кроме того, горизбирком под надуманным предлогом отказался зарегистрировать нашего уполномоченного по финансовым вопросам и на этом основании не дал документы для открытия счета на проведение избирательной кампании. А это еще один повод для снятия всего списка с выборов.

Коммунисты обратились с жалобой в краевую избирательную комиссию, которая однозначно признала неправомерным это решение, и территориальная избирательная комиссия Спасска зарегистрировала список КПРФ. На этом претензии к коммунистам не кончились. Восемь кандидатов, у которых были найдены неточности в документах, до сих пор не зарегистрированы. Среди них двое - из первой тройки лидеров списка.

КПРФ обратилась в Спасский городской суд, который 29 сентября признал действия горизбиркома правомерными. Точку в деле поставит краевой суд, заседание которого назначено на 5 октября.

Досье

В гордуме Спасска 21 место. В прошлом составе абсолютно все мандаты получила "Единая Россия". На нынешних выборах, сообщает источник "ЗР", единороссам поставлена задача получить не менее 15 мест, т.е. две трети состава. Коммунисты надеются получить на выборах не менее 17%.
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