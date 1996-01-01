Провинциальные аэропорты станут краевыми

Губернатор края Сергей ДАРЬКИН подписал решение о передаче с муниципального на краевой баланс двух аэропортов - кавалеровского и пластунского. Это позволит не только сохранить провинциальные воздушные порты, но и развивать их.

Таким путем власти намерены обеспечить прохождение лицензирования аэропортов и соблюдение условий по безопасности полетов. Ведь если на жизнь коллектив кавалеровского аэропорта зарабатывает, то для прохождения процедуры лицензирования требуется весьма дорогостоящий капремонт взлетно-посадочной полосы - 32 млн руб. Таких денег в местном бюджете Кавалерово нет. На очередном заседании краевого парламента депутаты должны внести соответствующие изменения в краевой бюджет.