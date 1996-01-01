Интервью "ЗР" Генерального консула КНР в Хабаровске Сунь Лицзе

В эти дни КНР отмечает свой 60-летний юбилей. На вопросы "Золотого Рога" о самых важных моментах текущего развития российско-китайских взаимоотношений отвечает генеральный консул КНР в г.Хабаровске г-н СУНЬ Лицзе.

Досье Сунь Лицзе, 1962 года рождения, уроженец провинции Ляонин КНР, магистр экономики. Впервые приехал в Россию в 1994 г. и до 1998 г. работал вторым и первым секретарем Посольства КНР в РФ. Затем работал в аппарате МИД страны, советником в посольствах в Узбекистане и Казахстане. С 2008 года - генеральный консул КНР в г. Хабаровске. Женат, имеет дочь.

- Уважаемый г-н Сунь Лицзе, от лица газеты "Золотой Рог" примите наши поздравления в связи с 60-летним юбилеем вашей республики. Судя по возрасту, ваша сознательная жизнь выпала на годы подъема Китая. Какое событие в жизни страны стало для вас лично самым значимым?

- Моя жизнь и работа связаны с проведением политики открытости и реформы в Китае, в рамках которой было много важных событий. Но для меня лично - это восстановление системы вступительных экзаменов в вуз в 1977 году, т.е. ЕГЭ. Политика реформ и открытости, в том числе и реформа системы образования, началась сразу после культурной революции. Я тоже сдал ЕГЭ и поступил в университет в г. Нанкин, где изучал русский язык. Второе важное, с моей точки зрения, событие - нормализация отношений Китая и тогдашнего СССР. В 1989 году я поступил в МИД, началась дипломатическая карьера. Думаю, что эти два события решили мою судьбу.

- Давайте поговорим о нашем торгово-экономическом сотрудничестве. В области торговли сегодня первое место в товарообороте Дальнего Востока России не за Китаем. Падает товарооборот с приграничными районами. Какие меры для стимулирования экспорта-импорта готово принять правительство КНР?

- Китай имеет тесные торговые связи с Дальним Востоком России. Однако из-за сложившегося ассортимента товаров в последний год Китай уже не занимает первого места в товарообороте дальневосточных регионов. Сказывается и негативное влияние глобального финансового кризиса. Но падение товарооборота по сравнению с другими странами незначительно. Китай остается одним из основных торговых партнеров региона. По статистическим данным, за первые 8 месяцев этого года внешний товарооборот ДФО с Китаем составил $2 млрд 680 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 13,6 %. Для стимулирования торговли с Россией китайское правительство поощряет изучение предприятиями правил рынка, чтобы предприниматели урегулировали свои экспорт и импорт согласно российской политике. Например, в сфере обработки лесных продуктов. Эта политика дает неплохой результат. Я уверен, что Китай и Россия смогут вместе преодолеть кризис и постепенно повышать уровень торговли между двумя странами.

- Известно, что в КНР существует программа возрождения промышленной базы севера Китая, соседних с нами провинций. Будут ли ее менять из-за финансового кризиса?

- Программа возрождения старой промышленной базы Китая - важная стратегия развития региональной экономики, принятая правительством. За последний год благодаря большим усилиям руководителей Китая и России обе страны разработали "Основные положения программы по сотрудничеству регионов Северо-Востока Китая, Дальнего Востока и Восточной Сибири России", чтобы стыковать стратегии развития этих регионов вместе. "Основные положения программы", недавно одобрили в Нью-Йорке председатель КНР Ху Цзиньтао и президент России Дмитрий Медведев. Как отметили главы двух государств, этот документ имеет огромное значение для сотрудничества приграничных регионов двух стран и обозначает устойчивость и зрелость отношений между КНР и РФ. В середине октября Владимир Путин приедет с визитом в Китай. Думаю, во время визита он сможет подписать этот документ, и реализация программы пойдет полным ходом. Это стратегический шанс для жителей приграничных регионов Китая и России. Преодолеть финансовый кризис можно только сообща, взаимовыгодным сотрудничеством. Полагаю, что сейчас и общие государственные интересы наших стран, и приграничное сотрудничество находятся на самом хорошем этапе взаимоотношений наших стран. По мере реализации программы наши общие надежды на развитие станут реальностью.

- Почему так мало китайских бизнесменов инвестируют в Дальний Восток России? Какие меры приняло китайское правительство для стимулирования таких инвестиций?

- Насколько я знаю, несмотря на влияние кризиса, между Китаем и Россией сохраняются хорошие тенденции взаимных инвестиций, экономического и технического сотрудничества. За первое полугодие китайские инвестиции в РФ увеличились в три раза, быстро развивается реализация крупных проектов. Что касается Дальнего Востока РФ, то здесь сконцентрировано много китайских предпринимателей, которые открыли небольшие заводы, магазины, рестораны и т.д. В основном это средний и малый бизнес. К 2020 г. инвестиции должны составить $12 млрд. Центральное и местные правительства КНР придают большое значение поощрению инвестирования предпринимателей в Россию, особенно в таких приграничных провинциях, как Хэйлунцзян, Цзилинь и Внутренняя Монголия. Недавно губернатор провинции Хэйлунцзян г-н Ли Чжаньшу сообщил, что правительство провинции провело специальное заседание по изучению российской политики по привлечению иностранных инвестиции. Будучи в Биробиджане и Хабаровске, г-н Ли Чжаньшу собрал китайских предпринимателей, имеющих инвестиции на Дальнем Востоке, и выслушал их мнения на этот счет. Я уверен, что будет все больше и больше китайских предпринимателей, желающих вести бизнес на российском Дальнем Востоке.

- К счастью, Россия от разговоров о "китайской экспансии" перешла к более тесному сотрудничеству между двумя странами. Как, на ваш взгляд, воспитать в народах доверие и уважение друг к другу?

- Правительства обоих государств придают огромное значение "народной дипломатии" путем увеличения туристических и культурных обменов. Особенно молодежных. Думаю, взаимное доверие и уважение друг к другу начинается с молодых лет. Так мы сможем передать традиционную дружбу наших народов из поколения в поколение. Недавно по договоренности 1500 китайских школьников из районов, пострадавших от землетрясения, приезжали в приморский лагерь "Океан". В дни празднования 60-летия КНР во Владивостоке и Хабаровске идут культурные программы китайских студентов. Китай и Россия - близкие соседи, нам суждено жить вместе. Как говорится, соседей не выбирают, а хорошие соседи роднее дальних родственников.