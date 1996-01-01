Cмотрящий за СМИ

В результате реорганизации Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ее функции были расширены. Новые полномочия коснулись надзора в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций. В рамках этой работы главной задачей является приведение деятельности редакций СМИ и владельцев лицензий на теле- и радиовещание в соответствие с действующим законодательством. О приоритетных направлениях работы в этой сфере рассказывает руководитель Управления Роскомнадзора по Приморскому краю Андрей ГУБЕНКО:

- Служба осуществляет контроль и надзор за соблюдением вещателями и редакциями СМИ законодательства РФ. Наша задача - популяризация требований закона путем личных встреч и разъяснительной работы через СМИ и сайт управления (http://25.rsoc.ru). На нашем сайте руководители СМИ могут ознакомиться с наиболее характерными ошибками вещателей и редакций СМИ.

- Андрей Семенович, каковы наиболее частые нарушения?

- В последнее время одна из наиболее острых проблем, с которой сталкиваются наши специалисты, - непредставление учредителями СМИ информации в регистрирующий орган о прекращении деятельности СМИ. Ежемесячно мы выявляем от трех до десяти СМИ, которые не выходят в свет. Поскольку сами учредители не извещают нас об этом, для признания свидетельств недействительными мы вынуждены обращаться в суд. Таков порядок.

Одна из наших важнейших задач - организация системной работы по противодействию использованию СМИ для экстремистской деятельности, возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды, пропаганды наркотиков, культа насилия и жестокости, порнографии. Для решения этой задачи мы привлекаем экспертов и принимаем решения на основе их заключений. Но в нашей практике был случай, когда по одному и тому же материалу два разных эксперта вынесли два абсолютно противоположных заключения. Проблема в том, что государство на сегодняшний день не определилось с органом по проведению экспертиз материалов СМИ. Еще одна проблема - отсутствие четких определений и понятий, которыми мы оперируем. Например, нет законодательно установленного определения порнографии или культа насилия и жестокости. И в этих случаях мы также должны основываться на субъективном мнении экспертов.

Подчеркну, что наша деятельность по этому направлению никоим образом не преследует цели ущемить свободу слова, права журналистов и редакций, право граждан РФ на получение информации. Мы хотим, чтобы журналистское сообщество видело в нас не столько надзирающий орган, сколько партнеров по реализации конституционного права на свободу слова.

- Районные и городские СМИ - печатные и аудиовизуальные - наиболее широкий спектр на рынке информационных продуктов РФ. Какова ситуация с приморскими СМИ?

- По данным нашего управления, на 1 августа 2009 г. в Приморье зарегистрировано 636 СМИ. Из них 467 - печатных, 27 - информагентств, 145 теле- и радиопрограмм. Имеют право на осуществление деятельности по телевизионному и радиовещанию 117 юридических лиц. По составу учредители печатных СМИ: государственные и муниципальные -11%, общественно-политические - 39%, физические лица и хозяйствующие субъекты - 82%. В сфере телевизионного и радиовещания: государственные и муниципальные - 7%, общественно-политические -1%, физические лица и хозяйствующие субъекты - 92%. Наряду с местными СМИ на рынке присутствуют и центральные издания с региональными вкладками.

После Владивостока по степени концентрации прессы лидируют Уссурийск, Артем, Находка, Арсеньев, Спасск-Дальний, Партизанск.

- Как Управление Роскомнадзора по Приморскому краю реагирует на типичные правовые ошибки, допускаемые учредителями и издателями местных СМИ?

- Наиболее характерные ошибки, связанные с деятельностью учредителей, - неуведомление в месячный срок об изменении местонахождения редакции, периодичности выпуска и максимального объема средства массовой информации, непредставление копии устава редакции не позднее 3 месяцев со дня первого выхода в свет данного СМИ. В деятельности редакций СМИ наиболее часто встречаются нарушения, связанные с опубликованием неполных или заведомо ложных выходных данных. В ходе проверок деятельности редакций СМИ были установлены факты, когда редакция СМИ указывала в выходных данных более высокий тираж, чем осуществлялся фактически.

Какова наша реакция на выявленные нарушения? Если имеется состав административного правонарушения, то возбуждается административное производство. Управление также выдает предписание об устранении нарушений. Чаще мы стараемся направлять редакциям СМИ уведомления об устранении выявленного нарушения, и, как правило, реакция бывает незамедлительной. При установлении нарушений требований статьи 4 Закона РФ "О средствах массовой информации" регистрирующий орган обязан вынести официальное письменное предупреждение учредителю и (или) редакции (главному редактору) СМИ.

В случае повторного в течение 12 месяцев нарушения редакцией требований статьи 4 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации", по поводу которого регистрирующим органом сделано письменное предупреждение, мы вправе обратиться в суд с исковым заявлением о прекращении деятельности СМИ.

- Приходится ли все время доводить дело до судебных разбирательств, или достаточно разъяснительной работы?

- Мы стараемся свою работу строить таким образом, чтобы лицензиат или редакция СМИ понимали букву закона и строго следовали ей.