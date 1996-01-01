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Московский градоначальник не прочь поучиться у хабаровского
Опыт работы хабаровского Центра по учету работ и обращений граждан в ЖКХ рассмотрен на первом заседании рабочей группы по вопросам региональной информатизации в Москве. Мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ принял участие в заседании, которое провел Юрий ЛУЖКОВ. Хабаровск вошел в одну из 9 специальных рабочих групп, созданных по инициативе Дмитрия МЕДВЕДЕВА в феврале 2009 года для контроля над информатизацией регионов. Группа московского градоначальника призвана сформировать банк данных о лучших программных решениях в практике муниципалитетов, чтобы распространять опыт в других городах. Опыт Хабаровска по учету жалоб и обращений в ЖКХ с использованием многоканального круглосуточного телефона 380-380, возможно, станет типовым для муниципалитетов России.
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