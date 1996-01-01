Приморскую стройку будет курировать генерал-лейтенант

Строительство и земельные отношения в Приморье будет курировать новый вице-губернатор Владимир БАЛАН. На эту должность он был назначен 21 сентября приказом губернатора края Сергея ДАРЬКИНА. Ранее эти направления вел Юрий ЛИХОЙДА.

Генерал-лейтенант Владимир Балан в последние годы занимал должность заместителя командующего ТОФ по строительству, инженерному обеспечению и обустройству. В частности, под его руководством успешно реализовывалась программа обеспечения жильем служащих ТОФ. Ежегодно в дальневосточных регионах вводились по 600-800 квартир. При нем во Владивостоке застраивались флотские микрорайоны на ул. Давыдова и в районе Моргородка, появлялись новые дома от б. Улисс до ул. Маковского в районе Океанской, было начато строительство нового жилого района Владивостока "Снеговая падь". Большой вклад он внес в реконструкцию базы атомных подводных лодок на Камчатке в Вилючинске.

Предполагается, что новый вице-губернатор сможет внедрить "флотский порядок" на строительстве объектов саммита АТЭС-2012 г. С его назначением также связаны большие надежды на "демилитаризацию" территории городского округа г. Владивосток, где военному ведомству принадлежит довольно много земель. В частности, на о. Русском, где сегодня разворачивается большое строительство объектов гражданского назначения.