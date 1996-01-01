Вице-премьер Шувалов предложил начать новую приватизацию

В России необходимо провести новую структурную приватизацию и акционировать большое количество госпредприятий. Об этом заявил первый вице-премьер Правительства России Игорь ШУВАЛОВ, передает Reuters.

"Акционирование надо продолжать, в целом как и приватизацию по другим отраслям, делать это надо продуманно", - сказал Шувалов, выступая в Госдуме. Шувалов также отметил, что государство не намерено входить в капитал компаний, которые не справятся с выплатой кредитов государственному Внешэкономбанку. По его словам, активы этих предприятий будут предложены на рынке. "Кто предложит лучшую цену, тот и станет акционером", - сказал Шувалов, не уточнив, каким образом государство будет продавать эти активы.