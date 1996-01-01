Аэропорты приморской глубинки заберет себе край

Губернатор края Сергей ДАРЬКИН подписал решение о передаче с муниципального на краевой баланс двух аэропортов - кавалеровского и пластунского. Это позволит не только сохранить провинциальные воздушные порты, но и развивать их, обеспечить реализацию мероприятий, необходимых для лицензирования аэропортов и соблюдения условий по безопасности полетов.

Если на жизнь коллектив кавалеровского аэропорта зарабатывает, то для прохождения процедуры лицензирования требуется осуществление ряда дорогостоящих мероприятий. Так, капремонт взлетно-посадочной полосы требует 32 млн руб., таких денег в местном бюджете нет. На очередном заседании краевого парламента депутаты должны рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в краевой бюджет, после чего можно будет говорить о том, что кавалеровский и пластунский аэропорты действительно стали краевыми.