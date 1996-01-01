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Скоростную магистраль Хабаровск -Владивосток будут строить китайцы?
Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, будучи во Владивостоке на совете губернаторов ДФО, посетовал: вот бы Хабаровскому краю свой АТЭС! Но, похоже, роль своеобразной дирекции Росстроя в крае вполне готова выполнять ДВЖД.
Помимо предстоящей на этой неделе сдачи второй очереди моста через Амур, расширения и реконструкции восточного БАМа со строительством нового Кузнецовского тоннеля на пути к Совгавани (объем инвестиций 400 млрд руб.) в инвестиционной программе ОАО "РЖД" скоро появится еще одна "стройка века" на Востоке. В правительстве страны разработан проект скоростной железнодорожной магистрали, соединяющей сначала Владивосток с Хабаровском, а потом и с Москвой. С инвесторами из Китая достигнута договоренность о начале реконструкции путей и производстве скоростных поездов.
Однако в дискуссиях на сентябрьском форуме, как отметила местная газета "Приамурские ведомости", слишком явно проявились противоречия между инвесторами. Делегаты из Японии недоумевали: "Шинкансен" японцы пустили 60 лет назад. Китайцы купили их технологии, поэтому не являются мировыми лидерами в строительстве скоростных магистралей. Почему же Япония оказалась на обочине, имея первоочередное право получить заказ ОАО "РЖД"? Начальник ДВЖД Михаил ЗАИЧЕНКО тайн сотрудничества с КНР раскрывать не стал, но и так понятно. Слишком долго Дальний Восток ждал инвестиций и технологий из Японии, политики которой предпочли размахивать курильской картой. Да и ценой вопроса ближайшие соседи, очевидно, склонили в пользу китайской версии скоростной магистрали.
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