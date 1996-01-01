Дни культуры привели к инновационным технологиям

С четырехдневным визитом Хабаровский край посетила делегация Российско-германской Внешнеторговой палаты и посольства Германии в РФ во главе с послом ФРГ в России Вальтер Юрген ШМИДОМ. Визит был приурочен к Дням немецко-российской культуры в Хабаровске. В это время Комсомольск-на-Амуре принимал президента германской фирмы Fooke Йоханеса Хенриха ФООКЕ. Он проверил работы по вводу портальных фрезерных станков на участке механического цеха КнААПО, где изготавливают фюзеляжные и крыльевые стрингеры для авиалайнера "Сухой Суперджет-100". Сейчас германские специалисты завершают пуско-наладочные работы станков.