Камчатский бюджет пощадили

Утверждены изменения в федеральную целевую программу повышения сейсмоустойчивости в сейсмических районах страны на 2009-2013 годы, в соответствии с которыми доля софинансирования из краевого бюджета мероприятий по реализации программы в Камчатском крае снижена до 5%.

Изначально в федеральной целевой программе по повышению сейсмостойкости зданий, принятой 23 апреля 2009 года, Камчатскому краю был установлен процент софинансирования в размере 34,4%. Это потребовало бы выделения из краевого бюджета порядка 1,9 млрд рублей, что практически непосильно для дотационного региона.

При 5% софинансирования из бюджета региона на строительство и сейсмоукрепление домов необходимо будет выделить 190 млн рублей. В 2009 году по программе повышения сейсмостойкости Камчатскому краю будет перечислено 3,5 млрд руб. Средства будут направлены на строительство нового жилья.