Кадровые назначения августа

Министр регионального развитии Виктор БАСАРГИН представил нового руководителя Федерального государственного учреждения (ФГУ) "Дальневосточная дирекция Росстроя" – с 1 августа им станет помощник министра Евгений РОГОЗА. Рогоза сменил на этом посту Виктора ПРИМАЧУКА, который будет работать далее в качестве его заместителя.

На должность зампреда правительства Хабаровского края—министра промышленности, транспорта и связи назначен Виктор ЧУДОВ. Ранее эту должность занимал Вячеслав ШПОРТ, в мае ставший губернатором края. До назначения в правительство Хабаровского края г-н Чудов работал генеральным директором ООО "Проминтех" в Москве.

Приморский филиал ОАО "Дальсвязь" возглавил Игорь ШАБАНОВ, ранее занимавший должность заместителя генерального директора Камчатского филиала компании. Срок полномочий директора определен до 26 июля 2011 года включительно.