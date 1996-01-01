Мы не принимаем поспешных решений

Хабаровский край традиционно гостеприимно принимает участников Дальневосточного экономического форума. И, по словам губернатора Вячеслава ШПОРТА, учитывая непростую экономическую ситуацию в регионе, нынешняя встреча власти, науки, общественных деятелей и бизнеса особенно важна. "ДК" беседовал с губернатором о сегодняшних проблемах Хабаровского края.

– Вячеслав Иванович, экономика Хабаровского края, по всей видимости, оказалась наиболее уязвимой в кризис. Машиностроительный комплекс, металлургия, лес – куда ни обратись, везде совсем не местные, а выходящие на глобальные рыночные сбои проблемы. Остается ждать, когда наладится конъюнктура?

– Хабаровский край промышленный, при этом у нас не моноэкономика, как у многих дальневосточных территорий, а широкий спектр: машиностроение, металлообработка, горная и лесная промышленность, сельское хозяйство – нет отрасли, которая была бы доминантной. Получается, что наш край испытывает на себе все стороны глобального экономического кризиса. И вы правы, зависимость предприятий от конъюнктуры международного рынка существенна, для многих она оказалась критичной. Это можно сказать о единственном на Дальнем Востоке металлургическом предприятии ОАО "Амурметалл", которое в последние годы вложило огромные средства в модернизацию производства. Решающим фактором, повлиявшим на динамику работы лесной отрасли, также стало падение спроса и цены на внешнем рынке. В лесном комплексе как раз накануне кризиса началась структурная перестройка, результатом которой должно было стать увеличение выпуска продукции глубокой переработки.

Рыночный фактор для многих наших предприятий остается решающим – необходимо, чтобы восстановился спрос. Но если просто ждать, когда это произойдет... многие предприятия могут и не дожить до этого времени. Поэтому мы на всех уровнях поддерживали и поддерживаем ключевые предприятия края, те, которые были включены в перечень стратегических, – лоббируем их интересы перед федеральными структурами, предоставляем бюджетные гарантии. Пусть с некоторыми задержками, но помощь приходит и на "Амурметалл", и на Амурский судостроительный завод.

Я никогда не витал в облаках, реально представляю, что получить кредит, тем более большой, сложно и в благополучные времена. Сегодня – тем более. Выдавая бюджетные гарантии под кредиты ряду предприятий края, мы не могли принимать поспешных решений. Только эффективные предприятия, имеющие перспективы развития и реальные бизнес-планы получали поддержку.

Мы готовы подставлять плечо тем компаниям, где собственники предпринимают максимум усилий для сохранения производства. Есть проблемы в горнорудной отрасли края. Объемы производства снижаются из-за того, что вырабатываются старые месторождения, падает содержание металла в руде. Необходимо инвестировать средства в геологоразведку, которая не даст отдачи сегодня, но завтра без расширения запасов просто не выжить. Правительство края дало ряд гарантий недропользователям. Мы видим их жизнеспособность и уверены, что не придется тратить бюджетные средства на погашение кредитов.

– Кризис дал возможность еще раз увидеть структуру краевой экономики с точки зрения ее сильных и слабых мест. Что, на ваш взгляд, является слабым звеном?

– Вопрос не в структуре экономики края, а в рыночной позиции предприятий. Кризис демонстрирует, что нельзя опираться только на экспорт – необходима диверсификация рынков. Более гибкими должны быть технологии производства, которые бы позволяли оперативно менять ассортимент. Кризис очень ярко показывает, что перспективу имеют только те предприятия, которые озабочены повышением эффективности производства.

Помочь тому, кто не знает, как работать, невозможно. Если какое-то предприятие из-за неэффективности должно уйти с рынка, то это рано или поздно произойдет – таков закон экономики.

– Как региональной власти удается влиять на экономическую ситуацию в регионе? Насколько достаточны ваши полномочия в условиях кризиса?

– Если б знать, куда мы движемся в этом кризисе... Точных прогнозов сегодня не могут дать даже самые маститые экономисты. Задача региональной власти хотя бы на шаг вперед увидеть ситуацию и предпринять адекватные меры, чтобы снизить его влияние на конкретного человека. В правительстве Хабаровского края разработана программа антикризисных мер, выполнение которой, а при необходимости, и корректировка, пожалуй, самая актуальная на сегодняшний день задача.

Сокращение доходов краевого бюджета – вопрос, в котором мы еще можем лавировать, от чего-то отказываясь. Самая острая проблема, которая при сокращении производства могла бы затронуть большой круг людей, – безработица. Подстелить соломку нам здесь помог федеральный центр, очень своевременно предоставив трансферты на организацию общественных работ – для Хабаровского края это порядка 244 млн рублей. Плюс мы из бюджета выделили 12 млн рублей. Это очень эффективная мера: человек, временно оставшийся не у дел, выполняет работу, крайне необходимую краю, городскому хозяйству.

Но это, скажем так, не экономическая мера. А вот развитие самозанятости, поддержка малого и среднего бизнеса, предприятий, ориентированных на внутренний спрос, – это как раз компетенция региональной власти, и здесь у нас достаточно полномочий, чтобы предложить реальную помощь. Мы, к примеру, заморозили арендную плату для малого и среднего бизнеса, чтобы дать ему возможность "вытащить" свою экономику. Краевая программа поддержки оценивается в 570 млн рублей. Это то, что мы напрямую вкладываем, субсидируя процентные ставки по кредитам, и то, что, предоставив льготы, в этом году не получим в виде налогов. Но мы надеемся, что предприниматели сегодня вздохнут, а завтра в двойном размере восполнят эти бюджетные траты.

Мы делаем упор и на сельское хозяйство. Объемы производства в этой отрасли не упали, продукция идет на наш краевой рынок, и она востребована. Методы те же – гарантии, субсидии, освобождение от определенных налоговых выплат, чтобы стимулировать инвестиции в модернизацию производства. Конечно, действуем здесь тоже избирательно. На поддержку могут рассчитывать предприятия, расширяющие производство, имеющие бизнес-план, доказывающий, что они могут в перспективе "окупить" для бюджета края полученные льготы. К примеру, предприятие "Михайловский бройлер" – это совершенно новые технологии, условия работы и другие результаты. Они, если хотите, даже в том, что на такое предприятие с удовольствием придут работать молодые люди. А это закрепление кадров на селе.

Мы готовы поддерживать предприятия, на которых идут инновационные процессы.

– Это модное слово "инновации". Все на них молятся, но ощутить их в реальной жизни сложно ....

– Не надо к ним относиться как к чему-то связанному исключительно с высокоинтеллектуальной продукцией. Это новые процессы, которые внедряют в нашу жизнь. Они могут быть в управленческом звене – управлении краем или районом: оптимизация процессов и новые технологии, которые сокращают издержки и повышают эффективность работы власти, например, время прохождения документов.

Мы оперировали этим понятием, когда я еще работал мастером на КнААПО. Если бы предприятие не сохранило свой инновационный потенциал, то сегодня оно не было бы так загружено гражданской и оборонной продукцией. Государство видит его перспективу и может ему доверить самое современное производство. Другой масштаб у малых предприятий, но и для них инновации – путь к развитию.

В крае создается инфраструктура для поддержки новых идей, внедрения их в производство. Пусть пока сделаны первые шаги, но это путь правильный. Мы думаем о создании венчурных фондов. Не гоняемся за модными словами, а анализируем целесообразность тех или иных действий. Как говорится, если 100 рублей "отца русской демократии" не спасут, значит, нечего об этом и говорить. Нужно заниматься другим. Есть лизинговые схемы – это наиболее эффективный метод обновления производства.

– 2007-й, начало прошлого года были для дальневосточников временем "большой мечты". Кризис заставляет более прагматично смотреть на вещи, по одежке протягивать ножки... Так вот есть опасения, что и повседневные штаны по колено обрежут. Насколько будет секвестирована ФЦП в отношении Хабаровского края, что здесь наиболее болезненно отрезается?

– По некоторым программным объектам идет сокращение федерального финансирования порядка 40%. Все болезненно. В частности, уже в этом году сокращается финансирование на разработку Тунгусского водозабора. Это объект, который хабаровчане ждут многие годы. Но не могу не отметить, что по этому вопросу мы получили поддержку у председателя правительства РФ Владимира Владимировича ПУТИНА. В ходе нашей рабочей встречи в конце июля я озвучил эту проблему, и премьер согласился, что данную стройку необходимо профинансировать в полном объеме.

Кстати мощную поддержку федерального правительства мы ощутили и по другим важнейшим для нас вопросам, прежде всего касающимся оборонного комплекса. Фактически премьер-министр на совещании в Хабаровске 31 июля проконтролировал выполнение своих поручений, данных в ходе рабочего визита в г.Комсомольск-на-Амуре 11 мая текущего года. В итоге мы имеем четкую программу загрузки КнААПО и по военным, и по гражданским самолетам.

Амурскому судостроительному заводу выделено 380 млн, что позволило погасить долги по зарплате. А главное – намечены конкретные меры по размещению на предприятии заказов на строительство надводных судов и ремонт дизельных подлодок.

В присутствии В.В.Путина был подписан договор между руководителями банка ВЭБ и "Амурметалла" о выделении крупного кредита под залог акций завода. В результате предприятие уже работает, выдает металл.

Если говорить о региональном бюджете, то уже существенно сократив его расходы, мы стараемся не снижать финансирование тех направлений, которые для края принципиально важны, которые затрагивают социальные вопросы. Главным образом "отрезали" новые стройки, пока отложили или начали, но в минимальном размере. Остаются в основном вводные объекты. Дорогу Лидога-Ванино, например, будем строить в прежнем объеме, поскольку это объект, который имеет экономическое значение не только для нашего края, но и для федерального округа, и для страны.

Думаю, что придется еще проводить секвестр бюджета, опять назревает необходимость экономии – это жизнь. Но социальные приоритеты будем сохранять до конца: обязательства по зарплатам бюджетникам, социальным льготам, обеспечению жильем ветеранов.

– Нужно ли было в условиях дефицита средств проводить очередной Дальневосточный международный экономический форум?

– Вне всякого сомнения – нужно. Прежде всего, мы рассматриваем форум как эффективную площадку для выработки конструктивных мер по снижению последствий мирового кризиса. На форуме предполагается широкое участие академиков РАН, что, безусловно, повысит качество дискуссий. Кризис обострил все наши проблемы, и именно сейчас диалог власти и бизнеса с участием науки особо востребован.