Нужно стараться расти в условиях кризиса

Инвестиционный бум, связанный с реализацией на Сахалине проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", подходит к завершению. Но территория уже на старте новых проектов. Об этом "ДК" беседовал с губернатором Сахалинской области Александром ХОРОШАВИНЫМ.

– Александр Вадимович, в какой степени кризис меняет представления о дальнейшем пути развития Сахалинской области? Он укрепил вас в его правильности, помог увидеть новые возможности территории?

– Для Сахалинской области на многие десятилетия вперед основным направлением развития останется нефтегазовый комплекс. Мы находимся сейчас в хорошей ситуации. Практически завершаются работы по организации добычи и транспортировки углеводородов по проектам "Сахалин-1" (в части месторождения "Одопту") и "Сахалин-2". Это огромные капиталовложения, которые уже сделаны в экономику области, а самое главное – очень важный опыт. Даже при том, что реализация других проектов уже не будет вестись на условиях СРП, то, что уже сделано на Сахалине, дает государственным органам России, региональной власти, компаниям, задействованным в проектах, ясное представление о возможных проблемах и путях их решения. Отработаны технологии, организационные процедуры.

Поэтому дальнейшее развитие – это реализация новых проектов "Сахалин-3,4,5" и так далее, продукция которых будет востребована в том числе внутренним рынком, прежде всего экономикой Дальнего Востока, и в значительной степени даст возможность организации нефтегазопереработки на острове – расширение производства СПГ, производство нефтепродуктов, полимеров и т.д. О необходимости реализации на Востоке России высокотехнологичных проектов в сфере нефтегазодобычи говорил и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, открывая в феврале этого года завод по производству СПГ в поселке Пригородном. Именно на такое освоение нашей территории нацелены ведущие национальные нефтегазовые копании "Газпром", "Роснефть" и т.д.

Мы не можем свернуть с этого пути и потому, что именно газ, добываемый на Сахалине, должен стать ресурсной основой для реализации на Дальнем Востоке крупнейшего проекта – газификации региона.

Но для региональной власти это заданное направление развития конечно же не является исчерпывающим. Поэтому Стратегия развития островной территории предусматривает более активное освоение других ресурсов – уголь, рыба, развитие сельского хозяйства. Организация перерабатывающих производств – новых точек роста экономики области.

К примеру, Сахалин богат запасами угля, который может быть востребован не только в регионе, но и на рынке стран АТР. Стоит задача создания на острове рыбной биржи, организации систем обслуживания судов (бункеровка, судоремонт), рыбопереработки. С развитием рыбохозяйственного комплекса, включая создание мариферм на Курильских островах, связаны значительные перспективы. Есть потенциал для организации современного лесопильного производства и производства домокомплектов. Сахалин очень подходящее место для развития индустрии въездного туризма – у нас большое разнообразие лечебных минеральных вод, горячих источников и грязей, объектов природного наследия и уникальных природных объектов (вулканы, водопады, лагуны, карстовые пещеры). Тем, кто не бывал на наших островах, очень рекомендую побывать.

– Как кризис уже сказался на экономике и социальных показателях области, повлиял на работу шельфовых проектов Сахалина?

– Безусловно, влияние негативных процессов в мировой экономике отразилось и на работе нефтегазового комплекса Сахалинской области. Снижение темпов развития экономик ведущих стран и потребления домашних хозяйств ведут к снижению спроса и падению цен на сырье.

Крупные нефтегазодобывающие компании вынуждены более гибко работать на рынке. Рассматриваются варианты изменения структуры поставок углеводородов среди основных стратегических партнеров. Например, в случае значительного снижения экспорта нефти в Японию, возможна переориентация объемов на рынки Республики Корея и Китая.

Хотя пока нам грех жаловаться. Показатели добычи углеводородов характеризуются положительными значениями. За январь-июль текущего года объем добычи нефти составил около 9,0 млн тонн и увеличился к соответствующему периоду на 30%. За этот же период добыто природного газа в объеме 5,3 млрд куб. м, что на 24,3% выше аналогичного уровня прошлого года.В настоящее время поставки "голубого" топлива осуществляются в страны АТР в рамках проекта "Сахалин-2". Отгрузка продукции с завода СПГ началась в марте этого года. И весь газ законтрактован на 20 лет вперед.

По проекту "Сахалин-1" начаты работы по обустройству новых месторождений. Увеличилась активность в рамках проекта "Сахалин-3", где, помимо "Роснефти" и ее партнеров, в этом году начал свою деятельность ОАО "Газпром".

Ну и я уже говорил о возрастающей потребности региональной экономики. ОАО "Газпром" ведет строительство трубопроводной инфраструктуры для обеспечения газом регионов Дальнего Востока и объектов саммита АТЭС-2012. В 2011 году должен быть поставлен первый газ в рамках реализации региональной программы газификации объектов коммунального хозяйства и энергетики Сахалинской области. Все указанное дает определенную стабильность.

– Что, на ваш взгляд, необходимо сегодня для более ускоренного развития экономического потенциала региона?

– Необходимо продолжать формирование условий, которые бы делали регионы привлекательными. И кризис, думаю, должен заставлять нас ускоряться в этом. В первую очередь необходимо совершенствовать законодательство. Нужны преференции инвесторам, планирующим реализацию новых инвестиционных проектов. Необходимо изменение федерального законодательства, в части возможности создания региональных зон опережающего развития.

В рамках создания таких зон необходимо предоставление их резидентам льгот по налогам, таможенных льгот, особых условий по выделению и резервированию земельных участков, подключению к объектам коммунальной и энергетической инфраструктуры, содействие в выдаче различного рода разрешений и согласований.

Эффективное освоение природных ресурсов в добывающих отраслях требует поддержки в решении вопросов по проведению геологоразведочных работ (ГРР). Необходимо либо предусматривать финансирование из федерального бюджета на эти цели, либо снизить ставки налогов для предприятий, осуществляющих ГРР, а также исключить взимание платы за пользование недрами при проведении поисковых и поисково-оценочных работ за счет недропользователя.

Для развития рыболовства необходимо изменение федеральных законов "О животном мире" и "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", в части концентрации полномочий по организации и регулированию прибрежного рыболовства в одних руках, то есть в субъекте Российской Федерации. Это повысит эффективность системы управления отраслью и хозяйственной деятельностью предприятий. Опыт путины-2009 в Сахалинской области наглядно подтверждает необходимость таких изменений.

Для развития аквакультуры требуется разработка новых положений закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" или отдельного закона "Об аквакультуре", которого пока нет.

Законодательных поправок ждут лесная и сельскохозяйственная отрасли. К примеру, учитывая кризис и недостаточность собственных средств у большей части лесозаготовителей, необходимо решить вопрос о государственном участии в финансировании работ по строительству и содержанию лесных дорог. Это важно для развития заготовительной базы и содействия занятости на территориях, отдаленных от региональных центров.

– В чем вы видите антикризисные ориентиры для Сахалинской области? Какие новые подходы необходимы для того, чтобы не утратить темпов развития?

– Как бы трудно ни было, в условиях сокращения бюджета, мы должны, наряду с социальными программами, изо всех сил удерживать темпы реализации своих региональных инвестиционных программ и проектов. Ведь они уже сами по себе несут оживление экономике, а это в конечном счете увеличит доходную часть бюджетов всех уровней. Нужно стараться расти в условиях кризиса.

Ну и, конечно, не упускать каждодневную ситуацию. Мы в области сформировали перечень из 150 социально значимых предприятий различных форм собственности. Ведем пристальный мониторинг основных показателей их деятельности. В случае необходимости, им в приоритетном порядке оказываются меры государственной поддержки. Прежде всего, речь идет о финансовой поддержке в виде предоставления гарантий Сахалинской области (в бюджете предусмотрено 1,5 млрд руб. на эти цели), субсидирования процентных ставок по кредитам и лизинговым платежам (здесь расходы составят 132 млн руб.). Рассматривается возможность поддержки социально значимых предприятий путём предоставления инвестиционного налогового кредита (отсрочка, рассрочка платежей по налогам).

В апреле мы сформировали областной перечень инвестиционных проектов социальной значимости и предложили их организациям, претендующим на получение льготы по уплате налога на прибыль. Другое направление работы – предоставление льгот инвесторам, реализующим крупные инвестиционные проекты. По указанным направлениям мы внесли необходимые изменения в региональное законодательство. К примеру, установлена 50%-ная ставка по налогу на имущество для организаций, реализующих инвестиционные проекты, на плановый срок окупаемости инвестиционного проекта, но не свыше пяти лет. Условия предоставления льготы – осуществление предприятием капитальных вложений в Сахалинской области на общую сумму не менее 1 млрд рублей в год, а капитальных вложений в объекты жилищно-коммунального хозяйства на сумму не менее 500 млн рублей.

Важнейшее направление антикризисной работы – это поддержка малого и среднего предпринимательства. У нас разработана и реализуется комплексная программа, которая реально поддерживает малый и средний бизнес в условиях кризиса.

И, наконец, в феврале текущего года были утверждены новые параметры областного бюджета на 2009 год. Принят Закон Сахалинской области "О резервном фонде Сахалинской области", размер которого составляет 4,7 млрд рублей. Эти средства предназначены для финансирования наиболее социально важных расходов, таких как оплата труда работников бюджетных организаций, оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства бюджетными учреждениями, предоставление субсидий и субвенций муниципальным образованиям для выплаты зарплаты бюджетникам.