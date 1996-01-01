Курс на диверсификацию экономики остается неизменным

Республика Саха (Якутия) стала одним из первых российских регионов, разработавших и принявших долгосрочный документ развития – Схему комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики до 2020 года. Принятие документа в 2007 году стало своевременной мерой, позволившей республике начать ускоренную диверсификацию экономики и вступить в новый этап промышленного развития.

Об этом "ДК" беседовал с Президентом Республики Саха (Якутия) Вячеславом ШТЫРОВЫМ.

– Вячеслав Анатольевич, кризис позволяет наиболее отчетливо увидеть сильные и слабые стороны экономики региона. Как в свете новых экономических условий смотрится принятая в республике Схема размещения производительных сил, подлежит ли она корректировке?

– Президентом и Правительством России взят четкий курс на диверсификацию экономики страны, повышение конкурентоспособности и инновационный характер развития, как ответ на вызовы сегодняшнего дня. В этом русле Республикой Саха (Якутия) определены долгосрочные стратегические приоритеты, которые отражены в Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года, одобренной Правительством России еще в 2007 году.

Начало реализации Схемы уже показало свою практическую значимость. Произошел значительный рост валового регионального продукта, а в сопоставимых ценах к 2002 году он увеличился примерно на 32%. Есть рост промышленной, сельскохозяйственной продукции и других отраслей народного хозяйства – транспорт, торговля, сфера оборота, сфера обслуживания. В 2008 году рост инвестиций в основной капитал Республики Саха (Якутия) составил 3,2 раза в сопоставимых ценах к 2002 году.

На сегодня мы расширили горизонты планирования Схемы до 2025 года. Необходимость корректировки Схемы продиктована тем, что на уровне Российской Федерации ведется разработка вертикально-интегрированной системы документов стратегического планирования, действие которых выходит за рамки 2020 года. Это Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, проект Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области до 2025 года. Во-вторых, долгосрочные стратегии разрабатываются и на отраслевом уровне – Транспортная стратегия РФ до 2030 года, Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 г. и ряд других документов. И, наконец, в новый документ внесены коррективы с учетом кризисных явлений в мировой экономике, а также актуализирована информация по инвестиционным проектам.

– Насколько кризис повлиял на инвестиционные планы республики? Перенесены сроки реализации проектов, пришлось от чего-то отказаться? Вообще как сегодня выглядит инвестиционный контур Республики Саха (Якутия)?

– Несмотря на общероссийские тенденции спада инвестиционной активности, рост инвестиций в основной капитал в Республике Саха (Якутия) по итогам полугодия составил 32,6%. Этот показатель доказывает, что, несмотря на кризис, интерес инвесторов к республике не ослабевает. Наши стратегические планы реальны, и текущие экономические проблемы лишь обуславливают актуальность их реализации.

На территории республики завершается строительство одного из крупнейших мегапроектов национального значения – нефтепроводной системы ВСТО. С октября прошлого года якутская нефть с Талаканского месторождения уже поступает в реверсивном режиме в систему общероссийских нефтепроводов. Введены в промышленную эксплуатацию Талаканское, Алинское и Средне-Ботуобинское нефтегазоконденсатные месторождения. Планомерно проводится работа по газификации населенных пунктов.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение передано в недропользование ОАО "Газпром", которое станет базовым для создания Якутского центра газодобычи, тем самым дан старт реализации Восточной газовой программы, включающей в себя строительство газопровода по маршруту "Чаяндинское НГКМ-Хабаровск" и ряда газохимических производств.

Начато строительство Эльконского горно-металлургического комбината, шахт и обогатительных фабрик "Денисовская" и "Инаглинская". В 2008 году ОАО "Мечел" начало освоение уникального по запасам Эльгинского месторождения коксующихся углей, включающего в себя строительство автодороги и железной дороги Улак-Эльга.

По месторождению Верхне-Менкече определен недропользователь. Завершены поисково-оценочные и разведочные работы на площади Кючусского рудного поля. Проводятся поисково-оценочные работы на Куранахской золотоносной площади.

Возросла минерально-сырьевая база коренных алмазов за счет разведки запасов месторождения Верхне-Мунское, глубоких горизонтов трубки Ботуобинская, россыпи алмазов р. Хара-Мас. На кимберлитовой трубке "Мир" АК "АЛРОСА" завершен первый этап строительства подземного рудника по добыче алмазов.

Реализуется крупный комплексный инвестиционный проект – "Комплексное развитие Южной Якутии", который на сегодня является флагманом якутских мегапроектов и примером реализации на практике инструментов государственно-частного партнерства.

Помимо проекта Комплексного развития Южной Якутии, прорабатываются еще два проекта комплексного территориального развития: на северо-востоке Якутии – "Комплексное развитие Томпонского горнопромышленного района" со специализацией на цветную металлургию и освоение полиметаллических месторождений и межрегиональный проект "Комплексное развитие Западной Якутии и Севера Иркутской области" с ориентацией на отрасли нефтегазовой промышленности и добычу алмазов. Продолжается реализация инфраструктурных проектов. Один из первоочередных здесь – строительство железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск с совмещенным железнодорожно-автомобильным мостом через р. Лена. Завершается реконструкция федеральных автодорог "Колыма" и "Лена".

Конечно, мировой кризис вносит свои коррективы. Впервые за 10 лет основные макроэкономические показатели в республике демонстрируют замедление темпов экономического роста. Но я уверен, что это временно, наступит стабилизация, а затем и дальнейший рост экономики начнется в ближайшем будущем.

Досье По итогам первого полугодия 2009 г. прирост инвестиций в основной капитал составил 32,6% относительно аналогичного периода прошлого года, или 99,8 млрд рублей. Объем бюджетных инвестиций составил 11,1 млрд рублей (федеральный бюджет – 4 млрд рублей, бюджет РС(Я) – 1,2 млрд рублей, средства ОАО РИК – 5,9 млрд рублей). По прогнозам, по итогам года, инвестиции ожидаются с ростом на 8% к 2008 году (174,7 млрд рублей), львиную долю из которых занимают планируемые средства на завершение до конца года строительства 1-го этапа нефтепровода "Восточная Сибирь – Тихий океан".

Другим инструментом привлечения инвестиций является участие в конкурсе по отбору проектов создания ОЭЗ туристско-рекреационного типа. Такую попытку мы делали еще в 2006 году. Сейчас, с учетом опыта, мы разрабатываем проект "Северный мир", который позволит в полной мере реализовать уникальный потенциал туристической отрасли. Проектом предусматривается представить все разнообразие культуры народов Севера – это создание уникального палеонтологического "Музея мамонта", проведение научных и палеонтологических исследований, развитие международного аукциона бивней мамонта, производство народных и художественных промыслов малочисленных народов Севера, ювелирных изделий. Проект предполагает привлечение в том числе и иностранных инвестиций.

– В начале лета Якутия подписала инвестиционное соглашение о начале реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии", в республике прошел ряд рабочих совещаний по этого проекту. Какие наиболее значимые проблемы сегодня стоят на пути его реализации? Какие меры необходимо принять федеральному центру, Правительству РС(Я) для того, чтобы двигаться в намеченном направлении и укладываться в обозначенные сроки?

– В условиях мирового финансового и экономического кризиса проект не потерял своей актуальности. Он широко известен как в России, так и за рубежом. Подписание инвестиционного соглашения стало важным практическим шагом на пути первого этапа реализации проекта – разработки проектно-сметной документации. На сегодня участники проекта (ОАО "Атомредметзолото", ОАО "ИГ "АЛРОСА", ЗАО "Якутские угли – Новые технологии", ОАО "РусГидро", ОАО "Газпром") активно ведут предпроектные, изыскательские, научно-исследовательские работы. Они получили необходимые лицензии на разработку месторождений, произвели значительные платежи за пользование недрами и подтверждают готовность к реализации своих обязательств в рамках проекта. Значительный интерес к проекту проявляют зарубежные инвесторы.

Важнейшее общегосударственное значение проекта "Комплексное развитие Южной Якутии", необходимость его реализации, несмотря на сложившиеся условия, подчеркивались на специальных совещаниях в Правительстве РФ. В перспективе проект должен создать свыше 30 тыс.рабочих мест. Уже на этапе проектирования, по предварительным оценкам, в геологических, проектных, изыскательских и опытно-технологических работах по объектам промышленности и инфраструктуры будут задействованы до 1500 человек.

Главная проблема на данном этапе – обеспечение своевременного финансирования в соответствии с утвержденным паспортом на 2009 – 2010 годы за счет средств Инвестиционного фонда РФ разработки проектно-сметной документации объектов дорожной и электросетевой инфраструктуры.