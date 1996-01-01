Государство должно определиться – каким быть Дальнему Востоку

Полномочный представитель Президента РФ в ДВФО Виктор ИШАЕВ, будучи губернатором Хабаровского края, был одним из инициаторов проведения Дальневосточного международного экономического форума. И сегодня, находясь в новой должности, высказывает не меньшую заинтересованность в его проведении. Накануне он ответил на вопросы "ДК".

– Виктор Иванович, проведение в Хабаровске Дальневосточного экономического форума уже стало традицией. Но если в предыдущие годы экономика была на подъеме и можно было с большей уверенностью говорить о будущем развитии, то в нынешнем – кризисном – всякое заглядывание в будущее проблемно. Стоило ли проводить форум и какие акценты будут сделаны на этом мероприятии?

– Сегодня мы можем говорить не только о традиции проведения форумов, но и об их результативности. Дальний Восток "звучит", на его территории реализуются масштабные проекты. Все это в том числе и благодаря тому, что Дальневосточный форум смог привлечь к региону внимание властных структур, бизнеса, научных кругов. Он заострял внимание на ситуации, предлагал варианты решения проблем.

У организаторов форума – Государственной Думы, межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия "Дальний Восток и Забайкалье", правительства Хабаровского края – даже не было сомнений в том, что в нынешнем непростом году нам нужно собраться, обсудить все вопросы применительно к этим условиям. Какие решения необходимы, чтобы в условиях кризиса, сокращения финансовых средств сохранить вектор регионального развития? Какие механизмы будут адекватны вызовам сегодняшнего дня? Важно услышать самые разные мнения на этот счет. Мы постарались пригласить к этому диалогу научные круги.

– Задачу скорейшего принятия Стратегии развития Дальнего Востока и Забайкалья ставили и Премьер и Президент РФ. Однако этот важный для территории документ опять "споткнулся" в министерских кабинетах. Задача потеряла актуальность?

– Я думаю, что в соответствии с распоряжением Председателя Правительства РФ документ будет принят в ближайшее время. Идет предметная работа, все территории внесли предложения, многое учтено, что-то малозначительное – нет. После проведения в Хабаровске совещания по приграничному сотрудничеству возникла необходимость более тщательно прописать в Стратегии эту тему. Есть поручение председателя Правительства России Владимира ПУТИНА провести корректировку ФЦП до 2018 года, а не до 2025 года, как предполагали. Я с этим согласен, программа на пять лет более реалистична. Это прогнозируемый отрезок времени. Если же говорить о концептуальных векторах, то тогда можно заглядывать и в 2025, и в 2050 годы.

– Может ли, на ваш взгляд, кризис поменять приоритеты развития Дальнего Востока?

– Приоритеты и долгосрочные цели развития региона определены еще в первой редакции программы развития Дальнего Востока и Забайкалья, которая была принята в 1996 году. Они остаются неизменными. Первое и основное – это, конечно, структурная перестройка. Старая экономика, ориентированная исключительно на государственный заказ, утратила свое значение. Второе – интеграция в АТР. Жизнь подтверждает правильность этого пути. Внутренний рынок ограничен для дальневосточных производителей не только большими расстояниями, но и тем, что на пути к нему – мощные Сибирь и Урал, где у предприятий более конкурентные экономические составляющие. Остается небольшой внутрирегиональный рынок и глобальный – стран АТР.

Поэтому интеграция в АТР, но интеграция в роли сырьевого придатка или равнозначного партнера? Сегодня в экономике региона закладываются основы, позволяющие в перспективе выйти на международные рынки с продукцией более глубокой переработки. Показательной здесь может стать энергетическая отрасль. Полным ходом идет строительство ВСТО, на конце этого трубопровода – в Приморье – будет построен современный нефтеперерабатывающий завод. Новые возможности получат НПЗ, работающие в Хабаровском крае. Это строительство стимулирует вовлечение в оборот новых ресурсов, ведь уже разведанных запасов не хватит, чтобы решить поставленные задачи. Будут задействованы не только западные месторождения, но и дальневосточные – в Якутии, на Сахалине, в этом направлении работают Камчатка, другие территории. Мы обречены на то, чтобы развивать ресурсную базу Дальнего Востока.

Тоже и про газ. Есть идея создания единой в регионе газовой системы, которая обеспечит и внутренние потребности, и будет ориентирована на экспорт и переработку. На Сахалине в этом году запущен крупнейший в мире завод по сжижению газа. Такое же предприятие может появиться на конце газовой трубы на материке. Но это только первичный этап, дальше должны быть построены предприятия нефтехимии и газохимии. Это формирует новую экономику и меняет портрет Дальнего Востока на внешнем рынке.

Чтобы обеспечить комплексное развитие региона, необходимо создать инфраструктуру – транспортную, энергетическую, социальную. И каждодневно решать основную задачу – закрепление и формирование постоянного населения. При этом государство должно определиться, каким должно быть население Дальнего Востока? Добавить два-три миллиона? Так вопрос не должен стоять. Людей здесь должно жить столько, сколько необходимо для развития региона.

– Получается, что помимо стратегического видения должен быть выдан госзаказ на развитие региона?

– Не надо считать, что Дальний Восток развивается самостоятельно под какие-то свои цели. Государство должно сказать, для чего нужен Дальний Восток. Если говорить о военном представительстве, то в каком виде. Не должны предприятия ОПК работать с загрузкой 10-15% и умирать все вместе. Пусть из 30 – 15 прекратят существование, но 15-то будут с работой. Если какие-то предприятия необходимо законсервировать до особого периода, то это нужно сделать. К сожалению, такого конкретного ответа пока нет.

В плачевном состоянии находится некогда мощная судостроительная отрасль. Не осталось ни одного завода, который бы был ориентирован на гражданскую продукцию. Нужно определиться с военной номенклатурой и решать вопросы организации серийного гражданского производства рыболовецких судов. А вообще-то, если мы думаем о развитии, необходимо запустить лизинговую схему – государство финансирует строительство, а рыбак берет в лизинг готовый пароход. Такие подходы заложены в идее создания Дальневосточной судостроительной корпорации, но пока ее работы мы не видим.

По-другому обстоят дела в авиастроительной отрасли. КнААПО, например, смогло интегрироваться в российский холдинг и стать участником крупнейшего проекта по созданию гражданского самолета нового поколения. Это государственный заказ, и предприятие смогло получить его, потому что сохранило промышленный и инновационный потенциал.

В регионе есть ряд предприятий, ориентированных исключительно на рыночное функционирование, им для развития необходимо участие государства в качестве партнера, который способен создать дорогостоящую инфраструктуру – если она не развита, то инвестиции бизнеса нереальны. В таких случаях мы говорим о государственно-частном партнерстве.

– В какой степени кризис сказывается на дальневосточной экономике? Учитывая, что до нас все доходит немного позже, получается кризисные проблемы еще впереди?

– Глубина и продолжительность воздействия кризиса обусловлены структурой экономики. Сегодня Дальний Восток в целом выглядит лучше многих российских регионов благодаря тому, что реализуются проекты на Сахалине, идут значительные инвестиции в проекты подготовки Владивостока к саммиту АТЭС, Чукотка развивает золотодобычу, на пути развития Якутия. Но все, что связано с машиностроением, обрабатывающим сектором, – в провале. Серьезные проблемы, вызванные падением рыночного спроса, в деревообрабатывающем комплексе, в транспортной отрасли.

Хороший экономический эффект дают проекты в Приморье. Здесь начаты работы по строительству нового аэропортового комплекса, строятся мосты через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный. Это мультипликатор, который создает рабочие места и на других территориях – производство металла, стройиндустрия, транспорт, торговля и остальные сферы. Таким образом сохраняется покупательская способность, которая инициирует внутренний спрос. Хотя по уровню жизни некоторые территории в сопоставимых цифрах начинают проседать. Идет рост цен, дорожает потребительская корзина, и если доходы резко не упали, то снижение намечается. Все эти индикаторы – предмет особого внимания власти, так же как и состояние рынка труда. На сегодняшний день здесь ситуация стабилизировалась.

– В момент кризиса необходимы были срочные меры по поддержке экономики. Насколько эти меры были своевременными и в чем федеральный центр нам помог?

– Кризис – это понятие, которое нужно структурировать – где кризис, в чем он? В момент начала кризиса серьезной аналитики не было, потому, может быть, и действия правительства были поспешными. Но мне кажется, главное, что государство смогло удержать ситуацию в руках, не позволило потерять вклады населения, резко девальвировать рубль, не допустило никаких коллапсов.

Я не уверен, что даже если бы оперативно и в достаточном количестве отдали деньги предприятиям, они не остановились бы через полгода, потому что никто бы не брал их продукцию. Возьмем "Амурметалл" – очень дорогое для меня предприятие. Когда мы обсуждали вопросы его финансирования с главой Сбербанка Германом ГРЕФОМ, он задавал правомерный вопрос: "Мы профинансируем завод, он начнет работать, дальше что – продукцию бесплатно будет раздавать?". Нужно, чтобы восстановился спрос как на международном, так и на российском рынках.

Комплексные решения приняты по выводу из кризиса Амурского судостроительного завода. Он получил финансирование и провел ходовые испытания "Нерпы". Если все будет исполнено вовремя (хотя уже есть сбои), то мощнейшее судостроительное предприятие региона оживет.

Очень своевременным считаю решение Правительства РФ о выкупе продукции АК "АЛРОСА" в государственный фонд. Рынок бриллиантов стоит уже несколько месяцев, и нет никакого смысла ронять цену.

Хорошо, что Росрыболовство оперативно решило вопрос по управлению лососевой путиной. В этом году подход рыбы рекордный, и рыбаки смогут ее взять в максимальном количестве. При этом на руководителей территорий не будут заводиться уголовные дела за самоуправство, как это было с губернатором Камчатки, да и со мной тоже, когда мы подписали разрешение на вылов рыбы сверх лимитов. Теперь рыбакам важно аккуратно вести себя на рынке, можно ведь так обвалить цену, что при большом улове оказаться в прогаре. Нужны холодильники, береговая переработка.

– Виктор Иванович, опять зазвучало слово секвестр. Чем обернется для региона сокращение финансирования федеральных целевых программ?

– В полном объеме будет финансироваться только проект подготовки Владивостока к саммиту АТЭС, остальные программы будут сокращены процентов на 40. Это, естественно, приведет к снижению темпов развития региона, но мы должны понимать: государство находится в сложном положении и необходимо выбирать приоритеты. В первую очередь будут завершаться проекты высокой степени готовности.