Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин за стимулирование к позднему выходу на пенсию
Проводимая в России пенсионная реформа позволит не повышать пенсионный возраст в стране, заявил премьер РФ Владимир ПУТИН на встрече с членами международного дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, правительство постарается материально стимулировать людей к более позднему выходу на пенсию - "тех, кто хочет".
"Те, кто не хочет, пожалуйста, могут выходить в возрасте, который сегодня принят в законе. Надеюсь, что это избавит нас от необходимости повышать пенсионный возраст", - добавил премьер.
Назвав пенсионное обеспечение одной из самых острых социальных проблем, премьер Путин подчеркнул, что "несмотря ни на какие кризисы, правительство исполнило в этом году и доведет до конца все свои социальные обязательства", отметив, что в РФ были проиндексированы все социальные пособия "так, как это предполагалось до кризиса". Он также указал, что пенсии в этом году будут проиндексированы четыре раза. К концу года правительство выполнит данное ранее обещание "довести уровень социальной пенсии до среднего прожиточного минимума по стране".
С 1 декабря текущего года будет проведена индексация пенсий, которой никогда не было в новейшей истории страны, - они будут повышены почти на 36%. В следующем году будет проведена так называемая валоризация, то есть пересчет пенсионных прав граждан, которые получили их в советское время. Премьер пообещал проиндексировать пенсии на 10% и добавлять еще каждый год стажа в советское время по одному проценту.
По его словам, это делается по трем соображениям: первое - это социальная справедливость, поскольку люди, получившие пенсию в советское время, оказались в самом плохом положении с материальной точки зрения. Второе - повышение доходов небогатых людей связано с поддержанием внутреннего спроса. "Мы надеемся, что это тоже станет фактором выхода из кризиса", - добавил В. Путин. Наконец, пенсионная реформа связана с проблемой старения населения.
"Во многих странах Европы пошли на повышение пенсионного возраста. Во всех европейских странах возраст выхода на пенсию выше, чем в РФ", - подчеркнул В. Путин. Правительство предлагает провести валоризацию, перейти на страховой принцип формирования пенсионных фондов, а в 2015 году ввести в действие правило, которое уже установлено в законе: человек, который имеет стаж 30 лет и достиг пенсионного возраста, работая один год сверху этого стажа, сразу получит надбавку к пенсии - ее базовой части - 6%.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Турдом какой-то
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде