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Путин за стимулирование к позднему выходу на пенсию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Проводимая в России пенсионная реформа позволит не повышать пенсионный возраст в стране, заявил премьер РФ Владимир ПУТИН на встрече с членами международного дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, правительство постарается материально стимулировать людей к более позднему выходу на пенсию - "тех, кто хочет".

"Те, кто не хочет, пожалуйста, могут выходить в возрасте, который сегодня принят в законе. Надеюсь, что это избавит нас от необходимости повышать пенсионный возраст", - добавил премьер.

Назвав пенсионное обеспечение одной из самых острых социальных проблем, премьер Путин подчеркнул, что "несмотря ни на какие кризисы, правительство исполнило в этом году и доведет до конца все свои социальные обязательства", отметив, что в РФ были проиндексированы все социальные пособия "так, как это предполагалось до кризиса". Он также указал, что пенсии в этом году будут проиндексированы четыре раза. К концу года правительство выполнит данное ранее обещание "довести уровень социальной пенсии до среднего прожиточного минимума по стране".

С 1 декабря текущего года будет проведена индексация пенсий, которой никогда не было в новейшей истории страны, - они будут повышены почти на 36%. В следующем году будет проведена так называемая валоризация, то есть пересчет пенсионных прав граждан, которые получили их в советское время. Премьер пообещал проиндексировать пенсии на 10% и добавлять еще каждый год стажа в советское время по одному проценту.

По его словам, это делается по трем соображениям: первое - это социальная справедливость, поскольку люди, получившие пенсию в советское время, оказались в самом плохом положении с материальной точки зрения. Второе - повышение доходов небогатых людей связано с поддержанием внутреннего спроса. "Мы надеемся, что это тоже станет фактором выхода из кризиса", - добавил В. Путин. Наконец, пенсионная реформа связана с проблемой старения населения.

"Во многих странах Европы пошли на повышение пенсионного возраста. Во всех европейских странах возраст выхода на пенсию выше, чем в РФ", - подчеркнул В. Путин. Правительство предлагает провести валоризацию, перейти на страховой принцип формирования пенсионных фондов, а в 2015 году ввести в действие правило, которое уже установлено в законе: человек, который имеет стаж 30 лет и достиг пенсионного возраста, работая один год сверху этого стажа, сразу получит надбавку к пенсии - ее базовой части - 6%.

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