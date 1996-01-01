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По "лимону" на брата
Перечень наказов избирателей был рассмотрен на очередном заседании Думы Владивостока. Всего их 256, но поставлена в очередь треть. Представитель городской администрации в Думе г.Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ сказал о предварительно запланированных на наказы 30 млн руб. - по миллиону на депутата.
В процессе работы над бюджетом города на 2010 г. будет утверждена точная сумма. И реализованы будут не все наказы, а только внесенные в бюджет города. Бюджет не резиновый, и у мэра существуют свои "наказы". По словам председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Думы г.Владивостока Игоря ЧЕМЕРИСА, в депутатском кругу постепенно вырабатывается понимание того факта, что любое улучшение жизни горожан - ремонт домов, межквартальных дорог и т.д. - идет за счет одного и того же городского бюджета: "Кошелек у нас один, и задачи с администрацией города одни. Рядовому горожанину все равно, кто именно заасфальтировал дорогу. Для депутата же, конечно, важно отчитаться перед своими избирателями - трудно отказывать, глядя людям в глаза. Но на 260 наказов денег не хватит, потому администрация города рассмотрела предложения согласно МПА №55 "О наказах избирателей", отобрала наиболее социальнозначимые".
По каждому избирательному округу оставлено две-три заявки для выполнения. Ремонта домов и свежего асфальта на квартальной дороге дождутся те, кто доказал социальную значимость своих проблем в судебных инстанциях и имеет на руках исполнительные листы. Объекты, не попавшие в список, будут ждать своей очереди в 2011 г., либо попадут в число обязательных к выполнению работ управляющим компаниям (УК).
По словам председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности гордумы Марины ЛОМАКИНОЙ, складывается странная ситуация: "УК собирают деньги с жильцов на ремонт, например, внутридомового подъезда, но свои обязательства не выполняют. Люди обращаются за помощью к депутатам, т.е., в случае принятия положительного решения, ремонт будет выполнен за счет средств городского бюджета. Полагаю, настало время плотной работы с руководителями управляющих компаний".
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