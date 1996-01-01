Власти Приморья берут под жесткий контроль стройки форума АТЭС

Администрация Приморского края берет под контроль стоимость и сроки строительства объектов саммита АТЭС-2012. Об этом на совещании по вопросам подготовки к саммиту заявил губернатор края Сергей ДАРЬКИН. В работе совещания приняли участие представители организаций-заказчиков и подрядных организаций, строящих объекты саммита. "Бизнес на стройках АТЭС должен быть полностью прозрачным, а расходование государственных средств - понятным и обоснованным", - отметил Сергей Дарькин. Также губернатор подчеркнул недопустимость увеличения сроков строительства и удорожания работ.