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Власть и бизнес Находки борются с безработицей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В администрации Находки состоялось заседание комиссии по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и на рынке труда в городском округе. Единственный вопрос повестки дня - ситуация в связи с массовым высвобождением работников на двух крупных предприятиях - ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" и ОАО "Находкинский морской рыбный порт".

Как сообщил начальник отдела кадров ОАО "НБАМР" Андрей ФЕДОТОВ, предприятием поданы в Центр занятости населения списки на сокращение 434 человек, относившихся в основном к подразделениям технического обслуживания флота. Из них 150 работников перейдут в Находкинский судоремонтный завод, такая договоренность уже достигнута с заводским руководством. Пенсионерами являются 130 человек, предпенсионный возраст у 50-ти, по желанию они могут досрочно пойти на заслуженных отдых. С остальными попадающими под сокращение "бамровцами" работает Центр занятости населения. Каждому работнику до даты высвобождения будет предложено трудоустройство по имеющимся вакансиям.

Максимально воспользовался мероприятиями антикризисной программы Рыбный порт. По словам генерального директора Сергея ШИНДЕНКОВА, 154 работника, или почти половину от попавших под сокращение, удалось оставить на предприятии. 36 портовиков прошли опережающее обучение и смогли трудоустроиться на новые места, повысив квалификацию или освоив смежную специальность. Еще 118 человек по договору между предприятием и Центром занятости населения приняты на общественные работы и продолжают трудиться в порту.

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