Администрация Славянки нарушает закон "О защите конкуренции"

За полтора месяца до начала отопительного сезона в Славянке пытаются найти арендаторов коммунальной инфраструктуры, чтобы вместе с нормальными объектами передать им ворох проблем, решением которых местные власти не занимались долгое время.

Муниципальные власти п. Славянка Хасанского района решили отдать все свое коммунальное хозяйство в одни руки. Желание похвальное, но с подвохом. Состояние отдельных объектов аховое. Потенциальному арендатору придется вкладывать в их восстановление серьезные средства. Дабы предприниматели, взяв себе нормальные объекты, не оставили разрушенную инфраструктуру поселковым властям, чиновники нарушили требования ФЗ № 135 "О защите конкуренции".

На что надеется муниципалитет п. Славянка, не понятно. На сегодняшний день есть лишь два потенциальных арендатора, которым можно доверить прохождение отопительного сезона, - это краевое КГУП "Примтеплоэнерго" и местное ЗАО "Востокбункер". Но в этих компаниях работают грамотные менеджеры, знающие реальное положение дел и не спешащие брать на себя ответственность за неисполнение чиновниками своей работы. В частности, ЗАО "Востокбункер" направило в муниципалитет п. Славянка письмо, в котором выразило готовность взять в аренду объекты водоснабжения и водоотведения для предоставления жителям соответствующих услуг.

В свою очередь, глава Славянского поселения не хочет брать на себя ответственность за критическое состояние тепловых сетей и ждет, что кто-то это сделает за него. Во исполнение этого желания чиновникам пришлось нарушить закон, выставив все объекты на аукцион одним лотом. При этом объединение в одном лоте технологически не связанных между собой объектов является прямым нарушением действующего законодательства. Естественно, в связи с этим последует проверка антимонопольной службы. Аукцион могут отменить, и тогда отопительный сезон в Славянке окажется под угрозой срыва. Не этого ли добиваются чиновники?